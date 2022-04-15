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屏東3歲女童摔落樓梯亡！真相是繼父把她打死　生母明知竟裝傻

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣方姓男子將太太與前夫的女兒毆打致死，還企圖製造她從租屋處樓梯摔落之假像，經屏東地院審理，(15)日下午5時宣判，法院依故意傷害致死罪判處有期刑11年。

判決書說，方男與黃女為夫妻，黃女與前夫生有一名3歲女兒，3人於2020年6月起，將女童接至方男的大舅租屋處同住。

女童於2021年3月28日在上址租屋處2樓摔倒，致大腿骨折而以石膏固定，無法行走，僅能坐著以臀部滑行移動，方男遂限制她僅能在上址2樓房間內，不能單獨至2樓房間外區域活動。

然同年6月8日某時起，至10日晚間止，方男見她又離開房間，以徒手或持拖把握柄、皮帶等物多次毆打她頭部，導致女童頭部、身體、四肢等受傷，喪失意識、呼吸急促，且全身發燙，遂告知黃妻，妻子發現呼叫救護車將她送往醫院救治，惟到院前已心跳休止，經急救後不治。

方男告知黃妻上情後離開上址租屋處，其後再至醫院急診室與黃妻會合，2人商討後決議向檢警謊稱係女童自行摔下樓梯受傷致死，嗣因黃母不甘自行承擔照顧不周之責，遂供出實情而查獲。

合議庭法官判決表示，方男行為後，不僅未思盡快向警方投案自首，反試圖營造係女童自行從上址租屋處樓梯摔落之假像，所為實無可取，自應嚴懲，惟另考量被告於偵查中雖曾否認，但於法院審理時已能坦承犯行，正視己非並表達知錯之意，加上他小時候父母離異，由祖父母扶養長大，有記憶以來沒見過父親，母親因毒品案件進出監所多次，其前有另一段婚姻，育有2名未成年子女，由前妻父母撫養，從事蓋鐵皮屋的鐵工工作，因此判處11年有期徒刑。

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