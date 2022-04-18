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全都要貪！包吃包家電包裝修還性招待　三線一警官重判11年

▲▼酒店小姐,酒店妹,特種行業,色情行業,八大,禮服妹,傳播妹,臨檢,禮服小姐,禮服店,陪酒。（圖／台北市警方，記者林裕豐翻攝）

▲高雄警官接受越南店業者性招待，還索取家具、家電等賄賂。此為示意圖。（圖／台北市警方，記者林裕豐翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市警局三線一星督察孫啟義，貪得無厭，他在2013年間擔任高雄市警局督察時收受業者賄賂，不僅收受現金紅包，包含老家修繕費、家具、家電等等，甚至性招待，全都由業者買單。業者還私下抱怨「吃銅吃鐵，錢要拿傢俱也要拿」。一二審均將他將他重判11年、褫奪公權5年，全案再上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。

判決指出，孫啟義2010年12月25日起擔任高雄市政府警察局督察室三線一星督察，對於高雄市轄內涉嫌經營女侍脫衣陪酒等色情營業場所，負有偵搜、調查、取締、查緝之責。而劉姓業者2013年承包中油大林煉油廠相關工程，為了招待往來廠商及員工，就在當年9月間頂下林園區某越南店，從事脫衣陪酒的生意。

業者為了求生意繼續，透過朋友，在2013年底某日，約孫啟義到店裡見面。孫啟義當時為了避嫌，還刻意戴上鴨舌帽及口罩，前往赴約。業者當場請託，孫啟義回說：「這要給人家拜託的，多少也要包個紅，加菜金。」業者回說：「孫大哥，你跟他們比較熟，你幫我轉交」當晚孫啟義即在店內接受女侍脫衣陪酒。

之後警友會聚餐時，孫啟義交付業者的紅包2萬元給與當地派出所所長，說這是「捐」給派出所當加菜金，所長了解，隨即婉拒，2萬元就落入孫啟義口袋。孫啟義之後到某店接受按摩，也找業者前來買單，甚至老家修繕鐵皮屋工程費用、招待越南旅遊、購買冷氣洗衣機等等費用，全都讓業者買單。業者1年內共付出近35萬元的賄賂，但孫啟義實在太貪，讓業者一度向人抱怨「吃銅吃鐵，錢要拿傢俱也要拿」。案經廉政署調查後，報請高雄地檢署發動搜索，檢方帶回孫啟義等人，並提起公訴。

法院審理時，孫啟義辯稱雙方是舊識，經常互送禮物；另外也說業者向他借款千萬元，卻無法償還，所以才會誣賴他貪污。但法院調查後，認為一年內戶送高達34萬餘元的禮物，顯不合常理，再加上劉男自首、自白犯罪，法院認定孫啟義貪污。一二審均重判11年、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

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法律人權警察警官家電三審貪污最高法院家具性招待定讞

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