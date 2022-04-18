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平日小心防火　紡織廠蓄積棉絮引發大火釀災

▲台南市發生一起疑似因蓄積大量棉絮於排風扇，因運轉機械熱所引燃，並擴大燒毀大面積鐵皮倉庫火災，造成巨大財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市發生一起疑似因蓄積大量棉絮於排風扇，因運轉機械熱所引燃，並擴大燒毀大面積鐵皮倉庫火災，造成巨大財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紡織廠生產過程常會蓄積大量棉絮等，如未經常清理，當易燃棉絮不慎遇到引火源時，將可能引發火災，3月中旬就發生一起疑似因蓄積大量棉絮於排風扇，因運轉機械熱所引燃，並擴大燒毀大面積鐵皮倉庫火災，造成巨大財物損失，消防局呼籲該類似工廠與作業場所，請經常確實清理附著棉絮，以避免發生火災。

2022年3月中旬早上10時許，消防局救災救護指揮中心接獲廠區員工報案，紡織廠房發生火災，目前竄出黑煙及火舌，布倉庫燒起來了，公司的人員已過去滅火，但是火勢很大，都是黑煙，無法撲滅火勢…等語。

消防局受理後陸續派遣19個分隊，警義消合計超過百人前往搶救，並由消防局局長前往督導火災搶救，到達時火勢相當猛烈，經過將近數小時滅火搶救，火勢終於撲滅，所幸並無造成人員傷亡。

▲台南市發生一起疑似因蓄積大量棉絮於排風扇，因運轉機械熱所引燃，並擴大燒毀大面積鐵皮倉庫火災，造成巨大財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局經過多次火災現場調查，發現起火廠房為織布廠，作業時會產生大量棉絮，棉絮透過廠內排風扇運轉產生負壓將棉絮集中於固定區域內，累積後再一併清理，而平時排風扇葉片及軸承等處就蓄積相當多棉絮，雖然日常有請人清理作業，但是並未將排風機停機徹底清除棉絮及棉線等，即在織布廠作業排風扇運轉時，軸承運轉摩擦機械熱高溫引燃易燃棉絮及棉線，燃燒中棉絮火星，經由排風扇負壓飛散引燃附近蓄積之大量棉絮，並隨即引起迅速擴大燃燒。

▲台南市發生一起疑似因蓄積大量棉絮於排風扇，因運轉機械熱所引燃，並擴大燒毀大面積鐵皮倉庫火災，造成巨大財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經多次勘察現場情況，消防局建議該類似工廠與作業場所可採取下列措施來防範紡織廠蓄積棉絮引發火災：1、建議排風扇每日分批停機徹底清理棉絮及棉線等，避免附著、蓄積。2、棉絮蓄積及棉絮集中處所，應嚴格管制使用火源，並派員徹底清理。3、廠房請依規定提出建築執照及使用執照申請許可，以符合建築物防火性能規定，切勿自行增建鐵皮建築物。4、請依場所特性及危害狀況，訂定符合需求之工廠消防防護計畫書，並落實執行防火管理有關事項。5、廠區及棉絮蓄積及棉絮集中處所，除設置相關消防安全設備外，可自行增設細水霧或自動撒水設備，除避免微小火源、火星引燃外，在火災發生初期，就可自動撒水撲滅。

▲台南市發生一起疑似因蓄積大量棉絮於排風扇，因運轉機械熱所引燃，並擴大燒毀大面積鐵皮倉庫火災，造成巨大財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）
市長黃偉哲呼籲業者切勿自行增建鐵皮建築物，請依規定申請建築執照及使用執照許可，以達到建築物防火性能，避免發生火災時火勢蔓延迅速。

消防局李明峯局長提醒工廠防火管理人，請依場所特性及危害狀況，訂定符合需求之工廠消防防護計畫書，計畫書向當地消防機關申報核可後，並依防護計畫內容執行有關防火管理事項，以防範工廠火災發生。

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