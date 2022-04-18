兒童疫苗選莫德納被砲轟　王鴻薇揭兩疑點：家長怒得有道理！

▲王鴻薇批評兒童疫苗政策。（圖／翻攝王鴻薇臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中央流行疫情指揮中心17日宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發許多家長反彈，對此，台北市議員王鴻薇提出兩點質疑，更批評，台灣已沒有BNT庫存，才退而求其次，拿莫德納上場給兒童打，「這麼荒謬的疫苗政策，也難怪家長怒起來。」

對於兒童疫苗政策，王鴻薇提出兩點質疑，第一，全世界先進國家包括美國，日本，以色列，歐盟對5-11歲兒童都只准施打BNT，世衛組織的建議也是5-11歲施打1/3劑BNT，台灣卻選擇和澳洲一樣打莫德納，「而也准許莫德納的英國兒童，可是同樣可以選擇BNT，並非只能打莫德納。難道世界又跟不上台灣了嗎？」

第二，台灣12-18歲青少年花了好多的討論和力氣，也只准許打BNT，那麼為何年紀更大的青少年打BNT，年幼的兒童卻只能選擇莫德納，「是BNT都被打完了？還是莫德納真的比較適合兒童？真相是，台灣已沒有BNT庫存，所以退而求其次，拿莫德納上場給兒童打。」

王鴻薇批評，疫情延燒到幼兒，家長心急如焚，兒童疫苗從不打到施打莫德納，都是跟著疫情跑，沒有任何事先部署，郭董和台積電，慈濟的首批BNT早在去年九月就到貨，「這麼長時間政府只仰賴民間捐贈的BNT，如今左支右絀，焦急的只是可憐的家長了。」

疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文17日表示，根據包含歐盟、澳洲等與其他共30多國資料分析，6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗後，出現的副作用主要注射部位疼痛、發燒、咳嗽及喉嚨痛為主，至於家長最擔心的心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險部分，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢。

陳時中17日表示，6至11歲年齡層約120萬人，但施打率很難估算，以美國而言約有三成，「至於何時開放接種，還要視預防接種諮詢委員會決定」、「若決定要打，當然要做意願調查，還要填寫同意書等，會加緊行政作業」。