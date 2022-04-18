上海市民鬧菜荒　菜農錄影片揭「菜都爛地裡」：一根都賣不掉！

記者蔡儀潔／綜合報導

上海封城進入第22天，市民依然面臨菜荒問題，當局17日表示，已經「搶種」蔬菜8萬多畝。不過，上海一位菜農卻拍影片，稱很多菜農的菜都「老在地裡、爛在大棚裡」，消息一出再度引起民眾怒火。目前，上海官方未對此做出回應。

在17日上海市疫情防控新聞發佈會上，市農業農村委副主任陸崢嶸表示，上海市民非常喜愛綠葉菜，但最近綠葉菜已經成為「稀缺產品」，正在千方百計採取一些措施，力爭加大本地蔬菜供應量。

他指出，已經推出一些支持政策，鼓勵和指導蔬菜生產合作社、蔬菜生產企業，能夠種足種好地產綠葉菜。據統計，最近一個月來，上海全市已經搶種蔬菜面積有8萬多畝，整個綠葉菜的面積5.8萬畝。

▲該名年輕菜農在自家菜園前介紹現狀。（圖／翻攝自微博視頻）

當局急忙種蔬菜之際，一名年輕女子拍影片，自稱是上海青浦區萬農村種植蔬菜的農戶，隨即指著背後的芥蘭，介紹說「像這樣子的芥蘭我們昨天已經打掉好幾輪了」。

她再來到種植菜心的大棚，說「像我身後這樣菜心開花的比比皆是，因為每家每戶的菜都賣不掉，都是這樣開花的」。

她感慨，現在外面小區市民買菜買不到，「而我們這樣的蔬菜基地蔬菜一根都賣不掉」，如今政府發布新的文件，外界都以為是蔬菜基地的問題，「在這裡說一下，從4月1日到現在，我們蔬菜基地所有的人員都正常。」

至於何時能賣掉這些蔬菜，該名菜農無奈表示，「我們就是遙遙無期的等待」，所有菜農都是處於虧損，如果能賣給有需要的人一點也不可惜，但像這樣爛在地裡，確實是很可惜了。

此事在網路上不斷發酵，掀起輿論撻伐。有網友怒批「搶種菜」政策，「現在各省各市給我們捐助的，都已經成為垃圾場里的濕垃圾了，還等你們種，媽的一群孤兒，還等你們種？等你們種了，參加老百姓的頭七都來不及啊」、「讓九成菜爛在地裡，超低價收購剩下的一成，超高價賣給市民」。

不過也有人表示支持政府，「等上海辟謠」、「好啊！開始種菜拉」、「好樣的，我的海兒，5.1我來迪斯尼支持你們」。目前，上海當局並未對此爭議做出回應。