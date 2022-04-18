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本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情連續多日破千例，針對家用快篩試劑需求提高，衛生福利部長陳時中今（18日）表示，希望快篩實名制預計5月初上路。對此，不少民眾看不下去，痛批政府防疫作為慢半拍，「四月疫情爆炸，五月才有實名制便宜快篩，世界怎麼跟的上台灣？」

指揮中心17日已將公費快篩試劑陸續送達雙北、桃園、花蓮等縣市，國內徵用之快篩劑將採「實名制」進行。衛福部已與經濟部協助廠商取得製造許可，預計5月可提升至1280萬劑，後續新購置設備陸續到位後，每月產能可再提升至1580萬劑。

至於快篩實名制上路時間，指揮中心發言人莊人祥昨日透露，需要等到數量確定後才會定案，最快本周宣布實施日期。陳時中今天則鬆口，希望五月初可上路。

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▲▼立法院社會福利及衛生環境委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中今表示，快篩實名制預計5月初上路、目標1人可買5支。（圖／記者屠惠剛攝）

消息曝光後，引發許多PTT網友不以為然，紛紛酸爆，「逼我們買完口罩又要逼我們買高價快篩」、「各種國家隊，不說我還以為我待在共產國家」、「國外多到賣不完，台灣還要用徵召的？」、「為什麼不是一千萬劑口服藥，笑死」、「完蛋，這態度就表示五月不可能開放共存惹」、「謝謝政府兩年來的努力，呵呵」。

另外，也有不少網友認為政府防疫作為慢半拍，「2022年快過一半才想到弄快篩，真超前部署」、「笑死！超前部署在哪」、「什麼都還沒準備好！4月爆發，5月超前部署，厲害了」、「都2022了還在快篩國家隊」、「 呃 ，五月也太拖了吧」、「超前部署兩年前現在才想到做這個？無能到極致」。

▼快篩實名制預計5月初上路，掀起批踢踢網友熱烈討論 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼快篩實名制預計5月初上路，掀起批踢踢網友熱烈討論 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼快篩實名制預計5月初上路，掀起批踢踢網友熱烈討論 。（圖／翻攝自PTT）

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