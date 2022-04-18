　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

▲▼ 文化大學 。（圖／記者林裕豐攝）

▲文化大學將迎來60週年校慶。（圖／記者林裕豐攝）

圖、文／文化大學提供

為盛大慶祝創校60週年，文大藝術學院精心製作兩場音樂會，累積了六十年的教學展演能量，融合東西方不同型態的創新形式，從國樂到西樂，從劇場至舞蹈，以嶄新的藝術文化特色融入傳承創新的方式，將美妙的樂動及一甲子的感動注入全新的臺北表演藝術中心，深耕藝術文化之價值。

長久以來文大藝術學院即以展演領導教學，培育出許多優秀的人才。本次精采多元的演出內容，包含多位校友創作或改編之樂曲，並集結華岡交響樂團（林天吉教授指揮）、華岡國樂團（鄭立彬教授指揮）、華岡舞團（蘇安莉主任帶領）的力量，由戲劇系校友、名燈光設計師黃祖延團隊設計舞台及專屬造型的大螢幕，其上以多媒體呈現大傳系王翔郁主任拍攝的陽明風光和地理系陳致元教授領導空拍團隊攝製的華岡美景，搭配音樂及舞蹈的表演：

[廣告]請繼續往下閱讀...

5月7日有傑出校友李哲藝特為此次活動創作的《華岡萬里流》、吳威豪《北管驚奇》、劉暢／陳庭偉改編《姑墨》、鐘泉波《山中行》、吳宗憲《草蜢愛雞公》，另有近代日本作曲家三木稔的經典之作《松之協奏曲》及氣勢澎湃的穆梭斯基／拉威爾改編：《展覽會之畫》。

5月8日則有充滿創意及現代感的蕭斯塔科維契《第一號鋼琴協奏曲》（鋼琴名家葉孟儒主奏）、音樂系主任呂文慈作曲的《雨夜花綺想》、姜瑩《絲綢之路》、關銘《蘭花花》和優秀校友林子倫專為本場演出新創的《山山．陽明》，以及再次加碼李哲藝的《華岡萬里流》。竭誠歡迎各界師長、校友、樂迷共襄盛舉，欣賞這兩套融合東西、橫貫古今的精采節目，並為文大60周年致上祝福與鼓勵。 

▲▼盛大慶祝創校60週年　「振衣千仞崗」中國文化大學校慶音樂會

▲為盛大慶祝創立60個年頭，將舉辦「振衣千仞崗」中國文化大學校慶音樂會。

演出日期：2022年5月7日（六）、5月8日（日）19:30
演出地點：臺北表演藝術中心大劇院（台北市士林區劍潭路1號）

校內購票優惠請於4／26日前洽藝術學院郭亮玎秘書（2861-0511分機39005，ading@ulive.pccu.edu.tw）

線上選位購票請洽opentix兩廳院購票系統
https://www.opentix.life/event/1482994600737845250

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
新北2歲童罕見重症　全球「6國家」開放5歲以下打疫苗
快訊／《小明星大跟班》也有人確診！吳宗憲現況曝　全員做PCR
徐小可夫妻動怒曝「3小孩打疫苗決定」！　認想退演藝圈：真的夠
星巴克今起「這6天」　全品項、全容量買一送一
13歲女兒長太美被看上　38歲媽救女遭俄軍輪流性侵2周
BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望
LIVE／逾6萬人居家隔離　柯P預言：本周全台大亂！
新北2歲童重症「插管中」　雙和醫院：病毒發展快速、罕見嚴重
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

正妹遺傳「棒槌大拇指」！國中時超常被笑　網長知識：很可愛

校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

孩子台上跳舞！政治人物「1動作」惹怒家長　網幫嗆：衝仇恨值？

月花4萬5！妹子問「多少存款能裸辭？」　網見1支出狂勸：先不要

沒品男「麥克風塞下體」嗨PO限動！網一片打擊：再也不去KTV了

在家做「防疫丸」手廢了！3小時打漿、拌料到塑型　關鍵原因曝

輝瑞BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望

文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

正妹遺傳「棒槌大拇指」！國中時超常被笑　網長知識：很可愛

校園染疫連爆！大專學生會跨校聲明「籲讓各校自主評估防疫停課」

孩子台上跳舞！政治人物「1動作」惹怒家長　網幫嗆：衝仇恨值？

月花4萬5！妹子問「多少存款能裸辭？」　網見1支出狂勸：先不要

沒品男「麥克風塞下體」嗨PO限動！網一片打擊：再也不去KTV了

在家做「防疫丸」手廢了！3小時打漿、拌料到塑型　關鍵原因曝

輝瑞BNT兒童疫苗「談判逾2個月」　陳時中：實在不敢期望

文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

白宮專家佛奇：群體免疫概念恐不適用新冠

20歲壯男欲跳水！嬌小女拚命拽住 驚險瞬間巧遇巡警上前救回

沒戴口罩丟垃圾遭拒　他開車硬攔回收車！整箱貓罐頭拋上去挨告

舉重界爆大黑馬！台東林珊瑩練5個月　全中運國女64公斤級奪銅

「俠女」告「大俠」賴帳800萬　她爆氣：證明我有錢不靠他養

本土狂炸「5月才部署快篩」　網嗆：2022了，現在才想到？

一堆人有掃地機「也會買吸塵器」　必備2台關鍵曝！網一致同意

媽媽出手了！遇正妹店員「幫兒要電話」　結局神展開根本韓劇

和確診者同桌吃飯　高雄又爆某3線1警官遭隔離！採檢結果曝

雷皓明／只是幫別人簽名犯偽造文書罪嗎

生活熱門新聞

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

2縣市被狂點名！網見人口數：怎炸成這樣

「新北罰150萬太過了？」洗版論戰

本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網驚 : 你別亂跑吧！　

愛迪達突發0.8折券！他爆買1.3萬變1095元

陳時中：兒童BNT合約草案送出尚無回應

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

女郵局換8枚假的50元　真相大逆轉

估今1600例　最終300萬確診？他算出各縣市人數

更多熱門

相關新聞

文大男學生潛女廁偷拍　下場曝

文大男學生潛女廁偷拍　下場曝

文化大學驚傳偷拍狼！22歲劉姓男學生去年在潛入大義館2樓女廁，趁女學生如廁時，拿手機從隔壁廁所下方隔板縫處，由下往上拍攝，第2次又潛入6樓女廁以同樣手法偷拍，遭機靈女同學發現，立刻報警處理。士林地檢署日前偵結，依妨害秘密罪將劉姓男同學提起公訴，建請法院分論併罰，手機、照片宣告沒收。

文大王淑音校長 接任大專體總會長

文大王淑音校長 接任大專體總會長

十鼓擊樂團「祈天鼓動」　屏東藝術館4/30登場

十鼓擊樂團「祈天鼓動」　屏東藝術館4/30登場

游擊手紀慶然4安　文化5連不敗

游擊手紀慶然4安　文化5連不敗

文大2學生確診　校方：全校遠距教學延至4/24

文大2學生確診　校方：全校遠距教學延至4/24

關鍵字：

文化大學校慶音樂會

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

女星做試管「50支驗孕棒全落空」崩潰！　婆婆1句話罵醒

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面