文大歡慶創校60週年　舉辦「振衣千仞崗」音樂會撼動人心

▲文化大學將迎來60週年校慶。（圖／記者林裕豐攝）

圖、文／文化大學提供

為盛大慶祝創校60週年，文大藝術學院精心製作兩場音樂會，累積了六十年的教學展演能量，融合東西方不同型態的創新形式，從國樂到西樂，從劇場至舞蹈，以嶄新的藝術文化特色融入傳承創新的方式，將美妙的樂動及一甲子的感動注入全新的臺北表演藝術中心，深耕藝術文化之價值。

長久以來文大藝術學院即以展演領導教學，培育出許多優秀的人才。本次精采多元的演出內容，包含多位校友創作或改編之樂曲，並集結華岡交響樂團（林天吉教授指揮）、華岡國樂團（鄭立彬教授指揮）、華岡舞團（蘇安莉主任帶領）的力量，由戲劇系校友、名燈光設計師黃祖延團隊設計舞台及專屬造型的大螢幕，其上以多媒體呈現大傳系王翔郁主任拍攝的陽明風光和地理系陳致元教授領導空拍團隊攝製的華岡美景，搭配音樂及舞蹈的表演：

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5月7日有傑出校友李哲藝特為此次活動創作的《華岡萬里流》、吳威豪《北管驚奇》、劉暢／陳庭偉改編《姑墨》、鐘泉波《山中行》、吳宗憲《草蜢愛雞公》，另有近代日本作曲家三木稔的經典之作《松之協奏曲》及氣勢澎湃的穆梭斯基／拉威爾改編：《展覽會之畫》。

5月8日則有充滿創意及現代感的蕭斯塔科維契《第一號鋼琴協奏曲》（鋼琴名家葉孟儒主奏）、音樂系主任呂文慈作曲的《雨夜花綺想》、姜瑩《絲綢之路》、關銘《蘭花花》和優秀校友林子倫專為本場演出新創的《山山．陽明》，以及再次加碼李哲藝的《華岡萬里流》。竭誠歡迎各界師長、校友、樂迷共襄盛舉，欣賞這兩套融合東西、橫貫古今的精采節目，並為文大60周年致上祝福與鼓勵。

▲為盛大慶祝創立60個年頭，將舉辦「振衣千仞崗」中國文化大學校慶音樂會。

演出日期：2022年5月7日（六）、5月8日（日）19:30

演出地點：臺北表演藝術中心大劇院（台北市士林區劍潭路1號）

校內購票優惠請於4／26日前洽藝術學院郭亮玎秘書（2861-0511分機39005，ading@ulive.pccu.edu.tw）

線上選位購票請洽opentix兩廳院購票系統

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