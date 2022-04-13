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十鼓擊樂團「祈天鼓動」　屏東藝術館4／30登場

▲十鼓擊樂團2022「祈天鼓動」音樂會30日晚演出 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲十鼓擊樂團2022「祈天鼓動」音樂會30日晚演出 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

十鼓擊樂團2022「祈天鼓動」音樂會將於4月30日晚上7時30分，攜手屏東在地舞團-「滯留島舞蹈劇場」演出，以鼓樂結合現代舞詮釋恆春搶孤文化，籲請樂迷參與。

十鼓擊樂團以《祈天鼓動-Drumming up Hope》神秘呈現來自Formosa的聲音，以原民、常民文化的原創擊鼓視覺技法及聽覺節奏音樂創作，分享這來自臺灣的生命力。

屏東縣政府文化處表示，這次節目中特別編排《孤棚祭》作品，是以恆春半島搶孤文化為主題所創作。並邀請屏東在地的滯留島舞蹈劇場共同聯合演出。在尾段-「搶孤」的鼓樂呈現採用兩組樂手對打的手法，類似搶孤小組競爭的過程，搭配滯留島舞蹈劇場的現代舞詮釋先民開墾台灣過程的艱辛歲月，讓搶孤儀式的畫面更加鮮明。

除了《孤棚祭》之外，還帶來一系列以台灣歷史人文與大自然美景為主題的鼓樂作品，以「鼓」來描寫台灣的故事。
為了讓大家更了解十鼓如何用鼓樂描寫臺灣的故事，於當日開演前18時50分，特別安排於大廳入口處舉辦「演前導聆」，一同揭開十鼓如何以台灣的歷史、風景、人文為創作題材，以鼓樂紀錄臺灣，期待臺灣這個島嶼，能夠因鼓術文化在世界上成為著名的「鼓樂之島」。購票請洽詢屏東演藝廳08-7227699或逕自上Opentix兩廳院售票系統購票。

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