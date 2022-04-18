中國諷「台灣人還能吃什麼？」　民進黨：轉移上海物資缺乏民怨？

▲陸媒酸：台灣人還能吃什麼？台網友美食狂接龍：上海人呢。（圖／翻攝臉書「不禮貌鄉民團」）

記者陶本和／台北報導

針對中國媒體近來嘲諷「台灣人還能吃什麼」，掀起台灣人狂發美食照接龍反擊。對此，綠營黨政人士18日受訪表示，中國上海等大城市無差別封城，導致物資匱乏民怨四起，為了北京當局的維穩，不認清零政策是錯誤的，官媒又會把腦筋動到台灣來，拿年初雞蛋問題再次進行認知作戰，以便移轉中國因疫情封城導致物資缺乏，民怨壓不住的窘境。

面對中國對台灣的嘲諷，綠營黨政人士說，中國近來大城市封城，導致物資匱乏民怨四起，但就在這種時刻，中國還是不忘啟動對台的認知作戰，中國官媒就在官網刊出一篇題為「台灣人還能吃什麼」報導，拿台灣年前雞蛋短缺以及通膨議題，協同台灣的在地協力者帶風向。

該人士向記者表示，專責認知作戰的，搞洗腦宣傳的中國官媒，在此刻發動這樣的訊息作戰，用意就是希望把正為了無差別封城而怒吼的中國人注意力往台灣帶，順便配合台灣的在地協力者，擾動疫情跟經濟相對穩定的台灣。

這位人士指出，因為防疫觀念與措施的問題，中國包括上海在內多個千萬人口城市陸續封城，不但使得這些經濟重鎮的運輸通路全失靈，菜價更飆漲高達30倍，而雞蛋短缺的問題更引發熱議，像是中國網路上有流傳一張上海男子家門前摔破雞蛋的照片，被網民調侃「今天全上海最慘的男人」。

綠營人士再舉例，中共為了掩蓋防疫失敗，導致物資匱乏，引發民怨四起的問題，就連中國國務院副總理孫春蘭透過官媒宣稱，到上海老舊社區了解疫情，結果卻被踢爆，是躲在一棟大樓的樓頂擺拍，孫春蘭假裝視察的舉動遭到中國網民大酸「古有掩耳盜鈴，今有春蘭爬頂」。

此外，有正在上海的台灣人表示，物資問題現在只能仰賴公司提供，住在大社區團購，至少還有人願意外送，但跟鄰居不免還是會「以物易物」，或是以高價買兩顆蒜頭。

這位台灣人表示，最近看到電視媒體報導「上海堅持動態清零，做好生活物資供應」，但官媒只是把部分物資在鏡頭前擺拍，後方貨架空蕩蕩，看了只是心酸。

對此，綠營人士說，中國物資匱乏導致民眾怨聲載道，已是北京當局頭痛的問題，為了北京當局的維穩，不認當局的清零政策是錯誤的決定，官媒又會把腦子動到台灣來，拿年初台灣雞蛋問題，再次進行認知作戰，以便移轉中國因疫情封城導致物資嚴重缺乏，民怨壓不住的窘境。