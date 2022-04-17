　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南做工行善團　一步一印為弱勢修繕做工行善不停歇

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕，其中到安南區修繕的陳克銘、23歲陳柏融父子檔及32歲王維綱3人，在施建均理事長促成下，新加入做工行善團隊，17日是首次參與修繕志工，都感到非常有意義而且開心。

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，做工行善團隊很多都是家庭成員一起來做志工，今天參與修繕的泥水工會就有兩個家庭一起來做志工，另一個到學甲修繕的家庭是夫妻 檔與32歲的孩子3人一起做志工，很感謝這些志工夥伴，尤其是年輕一輩的志工願意假日投入公益，十分難得。弱勢勞工房屋修繕能持續運作迄今，已完成174戶修繕案，感謝各工會、協會志工的犧牲奉獻精神，一同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖和富有人情味的台南城市。

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區鄭姓案家育有兩名子女，案妻每隔段時間需要住院化療，案主須照料妻子和子女因此未就業。一家人居住在屋齡50年的老宅，老屋屋瓦已嚴重破損和漏水、家中屋況及門窗多處損壞。案家限於經濟有限無力自行修繕。在「做工行善團」志工團隊獲協助下，已於日前拆除老舊屋瓦，環境保護局北門區清潔隊也協助處理廢棄物。團隊目前已完成屋頂新建鐵皮；電氣志工電線配置、照明及化糞池；木工志工臥室天花板輕鋼架、浴室、廚房天花板塑膠板及正懿企業有限公司安裝的高級木門施工等工程，今日由泥水志工接棒進行浴室磁磚安裝施工。

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲區66 歲未婚獨居謝姓案主，因疾病關係案主右腳腳趾已切除，行走緩慢，目前生活開銷依靠中低老津貼，所住鐵皮屋簡陋無廁所，案主只能到鄰近廟宇如廁，家中電壓簡陋無法負荷大量用電，做工行善團啟動修繕服務，先後由金屬志工完成鋼架施工、屋頂鋼片搭建及浴室牆壁鋼板施工；電氣志工完成化糞池埋設、管路施工及臥室、浴室電線水管路配置施工；泥水志工完成浴室混凝土施工；鋁製志工完成鋁門裝修；木工志工完成室內牆壁美化、天花板及浴室塑膠板施工；電氣志工完成室內電線水管路配置，本週再由油漆工會接力完成浴室防水處理施工及泥水工會完成浴室磁磚安裝施工，修繕志工們盡心盡力為案主打造舒適的家。

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，弱勢勞工房屋修繕能持續運作迄今，感謝各工會、協會志工一步一印的犧牲奉獻精神，共同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖和富有人情味的台南府城。

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
「破百萬很容易！」　柯文哲估：會有700萬人染疫
快訊／新北今增410例！　居家隔離14235人創新高
快訊／40萬快篩送「高風險4縣市」！　陳時中：一定越來越便宜
快訊／居家照護怎拿新冠口服藥？　陳時中給答案
快訊／基隆+107！20處足跡曝　全國電子、50嵐、3市場
0~18歲累計2208人染疫！　「兒童打莫德納」要做意願調查
快訊／全台將460萬人染疫？　陳時中回應了
快訊／居家照護「6都」開辦！　3縣市也要加入
快訊／6-11歲兒童可打莫德納！　「打2劑半劑」間隔28天
快訊／增7中症！　20多歲男無慢性病史「打3劑也中」
快訊／本土1210例「分布19縣市」！　新北最多410
快訊／本土今爆1210例！　連3天破千
LIVE／本土連3天破千　陳時中最新說明
愛迪達突發0.8折券！　他爆買1.3萬「變1095元」
快訊／竹縣公布10足跡！美式餐廳、牛肉麵、中央市場
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

家長破除大校迷思　西螺7班小校連2年增班

羽球團體賽甲組決賽屏東登場　小戴、麟洋配奧運後首次國內競技

台南做工行善團　一步一印為弱勢修繕做工行善不停歇

台南世界KPOP線上演唱會近20萬人次觀賞　黃偉哲邀至YouTube頻道再回味

給新人一個機會　蘇治芬與蔡易餘共同推薦王宣貿！　

黃偉哲出席將軍慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典　感佩翁氏宗親凝聚力

台東首受邀綠色博覽會　推出「台東週」主打有機慢經濟

南投縣府暑假提供32大專生工讀職缺　體驗公職月領25K

疫情嚴峻全中運延賽　徐榛蔚致歉：不得已…盼未來開心復賽

搶攻母親節！漢來海港推愛麗絲仙境甜點季　85ºC預購蛋糕抽iPhone

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

家長破除大校迷思　西螺7班小校連2年增班

羽球團體賽甲組決賽屏東登場　小戴、麟洋配奧運後首次國內競技

台南做工行善團　一步一印為弱勢修繕做工行善不停歇

台南世界KPOP線上演唱會近20萬人次觀賞　黃偉哲邀至YouTube頻道再回味

給新人一個機會　蘇治芬與蔡易餘共同推薦王宣貿！　

黃偉哲出席將軍慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典　感佩翁氏宗親凝聚力

台東首受邀綠色博覽會　推出「台東週」主打有機慢經濟

南投縣府暑假提供32大專生工讀職缺　體驗公職月領25K

疫情嚴峻全中運延賽　徐榛蔚致歉：不得已…盼未來開心復賽

搶攻母親節！漢來海港推愛麗絲仙境甜點季　85ºC預購蛋糕抽iPhone

染疫症狀像感冒「未來會跟流感一樣」　陳時中坦言：有機會

本土總確診數破百萬？　柯文哲估：可能會有700萬人染疫

快訊／新北今新增410例　居家隔離14235人再創高

40萬公用快篩送高風險4縣市　陳時中：將來一定會越來越便宜

樂團唱一半突「翻臉大吵」！　鼓手自曝「太卑微」哽咽哭一團

安排行程好頭痛？網推「情侶超強約會規則」　美食口袋名單每次都滿意

全台「6～11歲有120萬人」！　陳時中曝施打率很難說

家長破除大校迷思　西螺7班小校連2年增班

台東+17...4人沒打疫苗　12例「成功進香團」延伸

輕症在家怎拿新冠口服藥？陳時中：病人有需要自然會送到他手上

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

地方熱門新聞

接駕大甲媽　爆乳舞魅孃讓人好害羞

連千毅與鳳梨叔鼠同台為粉絲簽名

瑞芳2線3星警官染疫　同層3警陽性

翁章梁二度陪王宣貿掃街

傳員工參加進香團確診　中火澄清

台鐵列車發生毆打傷人警逮人送辦

台東確診暴增！　縣府增設快篩站

為父參戰！韓國瑜戰友女兒登記議員初選

台南世界KPOP線上演唱會近20萬人次觀賞

黃偉哲邀大家一起來「無痕野餐」

蘇治芬與蔡易餘共同推薦王宣貿！　

黃偉哲出席將軍慶聚公翁氏宗祠落成奠安大典

全國羽球賽登場　戴資穎、麟洋配席捲屏東

「輕症居家醫療照護」計畫　林右昌：待中央核定

更多熱門

相關新聞

台南世界KPOP線上演唱會近20萬人次觀賞

台南世界KPOP線上演唱會近20萬人次觀賞

「台南世界KPOP線上演唱會」16日在YouTube頻道「TAINANYOUNG」（https://www.youtube.com/c/TAINANYOUNG）全球首播，由「臉蛋天才」車銀優主持、新生代夯團THE BOYZ與fromis_9接力熱唱，截至17日中午累計超過20萬人次觀賞，網路曝光次數達82萬次，KPOP韓流加上台南元素魅力無法擋！

即／台江國家公園雜草起火！疑民眾放炮惹禍

即／台江國家公園雜草起火！疑民眾放炮惹禍

台南馬路驚見「長5m、深1.5m大坑洞」　原因曝

台南馬路驚見「長5m、深1.5m大坑洞」　原因曝

台南確診個案+28　全校停課2校+1園

台南確診個案+28　全校停課2校+1園

台江男神與女神同護佑

台江男神與女神同護佑

關鍵字：

台南做工行善

讀者迴響

熱門新聞

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

快停止！洗衣機「1動作」一堆人做錯　網驚：長知識了

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

前黑澀會女星確診！發病4天陰轉陽崩潰

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

快訊／本土連3天破千！今+1210　另增93例境外移入

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

她打第3劑喉嚨痛爆！醫見「詭異白點」： 有點傻眼

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

高雄悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面