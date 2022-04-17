台南做工行善團　一步一印為弱勢修繕做工行善不停歇

▲台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」17日泥水工會志工兵分2路，分別前往安南區及學甲區進行房屋修繕，其中到安南區修繕的陳克銘、23歲陳柏融父子檔及32歲王維綱3人，在施建均理事長促成下，新加入做工行善團隊，17日是首次參與修繕志工，都感到非常有意義而且開心。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團隊很多都是家庭成員一起來做志工，今天參與修繕的泥水工會就有兩個家庭一起來做志工，另一個到學甲修繕的家庭是夫妻 檔與32歲的孩子3人一起做志工，很感謝這些志工夥伴，尤其是年輕一輩的志工願意假日投入公益，十分難得。弱勢勞工房屋修繕能持續運作迄今，已完成174戶修繕案，感謝各工會、協會志工的犧牲奉獻精神，一同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖和富有人情味的台南城市。

安南區鄭姓案家育有兩名子女，案妻每隔段時間需要住院化療，案主須照料妻子和子女因此未就業。一家人居住在屋齡50年的老宅，老屋屋瓦已嚴重破損和漏水、家中屋況及門窗多處損壞。案家限於經濟有限無力自行修繕。在「做工行善團」志工團隊獲協助下，已於日前拆除老舊屋瓦，環境保護局北門區清潔隊也協助處理廢棄物。團隊目前已完成屋頂新建鐵皮；電氣志工電線配置、照明及化糞池；木工志工臥室天花板輕鋼架、浴室、廚房天花板塑膠板及正懿企業有限公司安裝的高級木門施工等工程，今日由泥水志工接棒進行浴室磁磚安裝施工。

學甲區66 歲未婚獨居謝姓案主，因疾病關係案主右腳腳趾已切除，行走緩慢，目前生活開銷依靠中低老津貼，所住鐵皮屋簡陋無廁所，案主只能到鄰近廟宇如廁，家中電壓簡陋無法負荷大量用電，做工行善團啟動修繕服務，先後由金屬志工完成鋼架施工、屋頂鋼片搭建及浴室牆壁鋼板施工；電氣志工完成化糞池埋設、管路施工及臥室、浴室電線水管路配置施工；泥水志工完成浴室混凝土施工；鋁製志工完成鋁門裝修；木工志工完成室內牆壁美化、天花板及浴室塑膠板施工；電氣志工完成室內電線水管路配置，本週再由油漆工會接力完成浴室防水處理施工及泥水工會完成浴室磁磚安裝施工，修繕志工們盡心盡力為案主打造舒適的家。

勞工局長王鑫基表示，弱勢勞工房屋修繕能持續運作迄今，感謝各工會、協會志工一步一印的犧牲奉獻精神，共同為弱勢族群服務，攜手共創溫暖和富有人情味的台南府城。