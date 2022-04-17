旅行業不爽打3劑才能出團！　交通部：4／21前國內線免手續費退改票

▲旅行業不滿要打3劑才能出團。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布4月22日起，不特定人員參團旅遊都要打完3劑疫苗才能參加，引發不少業者抗議，尤其不少離島票都開出去，根本無法退，交通部觀光局今（17日）表示，已同意4月18日前預定4月22日後出團團體，未施打第3劑疫苗，能申請免手續費退、改票。

觀光局表示，參加旅行團旅客及旅行社工作人員均需完成第3劑接種，打2劑，但「未滿」間隔期（12週）者，出示施打2劑證明即可參團，倘全團為特定人員，例親友旅遊、員工旅遊等等，則不受須打完3劑之成團限制。

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規範宣布引起許多旅遊糾紛，觀光局指出，已協助向航空公司、旅宿業者溝通，減免或減低相關退票（訂房）手續費，以盡量減少旅客損失，經民航局向國內航線航空業者協調，已同意4月18日前預定於4月22日後出團團體，如旅客未施打第3劑疫苗，旅行業者可於4月21日前檢附團體旅客的疫苗小黃卡或健保App截圖等相關證明，向航空業者申請免手續費退、改票，自4月22日之團體旅遊即依指揮中心規定辦理。

觀光局強調，也協助旅行業者與旅宿業者溝通，基於旅館業者量體規模不同，與每一家旅行社之合作基礎亦不一，旅館業者已表示會就合作之關係，本於互助互惠之精神，以維繫雙方長期建立之夥伴關係及後續互信合作之基礎與旅行業者協商處理，俾減少消費者損失。

觀光局局長張鍚聰呼籲，已打滿2劑且滿間隔期（12週）的民眾還是要快點施打第3劑，在做好做滿相關防疫措施下仍可安心參團出遊，至打滿第2劑未滿間隔期的旅客，則不受此次指揮中心須打3劑之規範。