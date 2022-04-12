看準攤販作息正常！他濱江市場旁開賭場　警破門見熟悉臉孔笑了

▲60歲彭姓嫌犯，看準濱江市場攤販作息正常，竟在附近社區租借場地提供賭博。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

一箭雙鵰！北市中山區60歲彭姓男子看準濱江市場攤販，作息單純正常，竟在附近社區租借場地開設賭場，邀請攤販收攤後前往賭博。中山警分局建國派出所接獲民眾檢舉後，經多日埋伏蒐證，日前持搜索票前往搜索，當場查獲9名賭客、1名賭場員工及賭金41000元，有趣的是，這些賭客均乖乖戴上口罩，訊後，依違反賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

建國派出所指出，日前接獲民眾檢舉，表示轄區龍江路上有一住戶經常有人員出入，疑似有群聚狀況，又深怕社區出現破口因此請警方多加了解，警方獲報後隨即派員進行查訪，發現確實有人員頻繁出入，且不時發出疑似麻將牌聲響，因此推測是職業賭場，不僅加派人手佈線蒐證並向台北地院聲請搜索票。

本月10日警方持台北地院核發的搜索票前往搜索後，當場查獲9名賭客、1名賭場員工扣41000元賭資，眼睛銳利的警方，一眼看出賭客中有多名是濱江市場攤販，且9名賭客均乖乖配戴口罩。

▼濱江市場攤販收攤後，前往由彭姓負責人開設的場地賭博。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，60歲彭姓賭場負責人看準攤販作息單純，特意開賭場邀請攤販收攤後前來賭博，賭場以象棋士九作為賭具，並向賭客收取300元入場費，該賭場開設至少2周也獲利數萬元，彭姓嫌犯訊後依《刑法》第268條移送台北地檢署偵辦。

中山分局表示，此次透過熱心民眾檢舉，除了成功查獲職業大賭場外，也避免疫情因賭博群聚而擴散，可謂一箭雙鵰，也特別提醒，疫情逐漸升溫應減少非必要之社交活動，如發現社區內有疑似賭博聲響或毒品燃燒後的異味均可立即通報轄區派出所協助了解。