本土確診狂飆鬧「快篩試劑荒」　網曝一解方：快又便宜

▲全台共有621間診所及衛生所配合發放公費家用快篩試劑。（資料照／記者郭世賢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

本土疫情近日急遽升溫，連帶造成民眾對於快篩試劑的需求也提高，不少人連續跑了很多家藥局、超商詢問，都已經沒有快篩試劑的存貨了，擔心自己要是出現不舒服的症狀，想初步確認自己是否確診也沒有辦法。就有網友分享，自己花了整整一個小時，跑遍家裡附近有可能販賣快篩的地點，卻怎麼樣也買不到，貼文一出引起一陣熱議。

原PO在 PTT 八卦板 發文指出，騎著機車在板橋附近到處繞，花了整整一個小時的時間，只要到超商、藥局甚至是藥妝店，全部都跑進去問，大概問了超過30間，沒有一間有快篩」。

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會如此著急的原因，原PO繼續說道，因為上禮拜上呼吸道就一直有微微的痛痛感，直到現在還是繼續痛，昨天甚至還出現了流鼻水的症狀，對於買不到快篩試劑的情況，不知道該如何是好。

對此，就有網友在留言區回覆說道，「原po保重」、「你別亂跑吧」、「接去醫院啊」、「你上禮拜就有症狀還趴趴走？」、「上禮拜就很難買了，且診所要有症狀」、「直接去醫院好嗎」、「我隨便康是美都買的到」。

在眾多留言中，很多網友建議原PO，「去公費快篩診所掛號快篩，快又便宜，沒事」、「發放公費家用快篩試劑社區定點診所」、「有症狀去診所就醫，有公費快篩」、「診所可以掛號，醫生診斷後會給快篩劑，讓你回家自己篩，網路上有診所名單」。