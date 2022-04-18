女郵局換50元硬幣「換到8枚假的」真相大逆轉！　超準一招秒辨偽

▲女到郵局換50元硬幣，驚呼「換到8枚假的」。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／許力方報導

郵局換幣收到假錢？彰化有女網友發文聲稱，前往郵局用5000元兌換120枚50元硬幣，「換來了8個假的」，怒批郵局沒在檢查、只能自己吞，郵局調查後澄清，當事人換幣時是說太髒，根本沒提到假幣，8枚50元不是偽幣，PO文卻變成「郵局給假硬幣」，與事實不符。結果消息引發熱烈討論，內行人紛紛跳出來分享一招「看側面」會浮現一排字，可以立刻準確分辨真偽。

不少店家收錢時都會仔細檢查真偽，有民眾11日透過「爆怨公社」發文，公布了3張照片，說自己因工作需要，拿了5000元到溪湖郵局兌換50元硬幣，沒想到卻換到偽幣，原來郵局在客戶存錢（時）都枚在檢查的是嗎？這400只能自己吞了。」回家檢查時，發現其中有8枚50元是假的，外觀幾乎已經變色，部分磨損嚴重、字樣變淺。

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女網友解釋，不是因為錢髒才判斷是假的，「沒有解釋不代表我不會看，再髒我也收。」隔天也在網友提醒下，重回郵局更換，過程沒有被刁難，換了8個閃亮亮的硬幣回來，並建議換幣時當場點清和檢驗，避免造成不必要的麻煩，且最好的方式還是去台灣銀行換。

彰化郵局第一時間調查回應，對方當時拿6000元換50元硬幣，其中那8枚50元硬幣不是偽幣，只是表面污漬多、比較髒，民眾前往換鈔或換幣都會留下紀錄，若有疑慮，可以要求送中央造幣廠鑑定。

局長李瑞華也出面強調，只要是從郵局出去的東西，絕對掛保證，當事人來換幣時沒有提到自己收到假的50元，只說覺得髒髒的，「假如真的要很乾淨的錢，可能台銀那邊會有比較新的啦…」當時郵局窗口因為無法立刻辨別真偽，還是馬上換了8枚全新的50元給對方，也有立刻說明，因為收的都是公眾的錢，沒辦法很乾淨，後續也會把錢送去檢驗。

至於如何分辨50元硬幣真偽？根據中央銀行公布的防偽目視辨識特徵，可分六項觀察，包括正面國父像、幣邊滾字、背面隱藏字、背面稻穗圖紋、硬幣色以及幣邊邊高來辨識真偽，其中又以「幣邊滾字」最為準確。

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