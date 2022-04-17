18歲男確診打球、買女友禮狂發IG　「新北罰150萬太過？」網掀戰

網搜小組／董美琪報導

新北市三峽區一名18歲男子明知確診，竟故意不帶手機出門打球，還跑去買女友的生日禮物，衛生局依法強制送集中檢疫所隔離，並將重罰150萬元。新聞一出有PTT網友討論「新北市罰18歲小孩150萬，太過了吧」引起熱議。

新北市衛生局證實，家住三峽的確診男子14日PCR陽性，全家及女友等人也全都陽性，但他不但在IG上發布限時動態「恭喜中獎」，16日把手機放在家，跑出去跟別人打籃球，甚至去手機門市買Apple Watch當女友生日禮物。

由於他自己將全程PO上IG限時動態，即使後來刪掉，只留買Apple Watch動態，仍成證據，引起衛生局注意，會同警方上門查證。衛生局確認男子違規外出，依法強制移送男子到集中檢疫所。衛生局表示，男子明知確診，惡意不帶手機規避電子圍籬，打籃球還PO IG，公然挑戰公權力，將罰150萬元罰鍰。

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依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定，罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。

另依傳染病防治法第62條規定，明知自己罹患第一類傳染病、第五類傳染病（新冠肺炎）或第二類多重抗藥性傳染病，不遵行各級主管機關指示，致傳染於人者，處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

18歲被開罰150萬，立刻引起PTT高度討論，有網友發問「那個小朋友是很故意沒錯，但罰個5萬、10萬就差不多了，但是有必要罰到150萬嗎，150萬連八卦版上的大人們都不見得繳得出來了，更何況一個才剛要讀大學的小朋友，根本拿大砲打小鳥，違反比例原則，新北市會不會太嚴苛？」

不少人也認為150萬好重「都要共存了還罰人家150萬」、「他爸媽蠻可憐的，小朋友（18歲）拿不出150萬吧，最後可能他爸媽還是要出面還」、「要走共存模式，這樣罰很怪，不應該比照去年狀況危急的時期」、「小感冒罰那麼多錢」、「2020年開始那些違反隔離規定外出的，有哪個真的被罰過啦」、「酒駕更危險怎麼不罰150萬」、「酒駕都沒這麼多笑死」、「覺得10萬比較合理」。

但多數人則認為罰得好「共存跟隔離啥關係」、「這死小孩完全沒有可同情之處」、「確診還跑出來超沒水準」、「看來還蠻有錢的，可以買蘋果錶送女友」、「百萬投籃活動」、「現在人犯罪都留證據給人抓真是笑死」、「你害店家被關店我看就不只150萬了」、「所以拆籃球框是超前部屬」。