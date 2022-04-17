染疫症狀像感冒「未來會跟流感一樣」　陳時中坦言：有機會

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，已經連續3天破千例，外界也不斷有聲音指出未來新冠就會像流感一樣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官今也表示，還不敢下此定論，但未來有這樣的機會。

指揮中心今公布國內新增1210例本土個案和93例境外移入，另增加7人中重症，目前中重症已累計46人，當中有3例重症、2例死亡。今日新增7名案例中，其中一人90多歲，有高血壓和慢性病史，但胸部X光無明顯肺炎；有2人是20多歲，胸部X光都有肺炎情況，但無慢性病史；另外個案為30~40歲，7人都屬於中症個案。

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而食藥署今上午也完成6~11歲兒童打莫德納疫苗的EUA審查會議，並宣布該族群用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。至於BNT臨床研究資料是5~11歲，和莫德納的年齡有一點不同。

面對國內本土疫情，不斷有人認為染疫症狀跟感冒很類似，未來可能像流感一樣。陳時中坦言，現在基本上症狀跟感冒很類似，不過它還算是比較新的疫情，還需要進一步觀察，跟流感會不會完全一樣，不敢這樣大膽說，但未來有機會。