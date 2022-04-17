快訊／桃園里長群聚案擴大！市府急篩230人　1人快篩陽

▲0417桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心17日宣布台灣新增1210例本土病例，其中桃園新增180例確診病例，而先前桃園某里長群聚傳播鏈也有進一步擴大的趨勢！桃園市長鄭文燦指出，有2位里長自行組成溯溪團到屏東確診，同團成員也有出現多位確診情形，目前應與鄰里長自強活動無關，不過4月12日至14日有230人參加的自強活動，有里長在前一天參加某快炒店聚會，因該聚會有確診個案，研判因此染疫，且該聚會也有多位確診情形，目前累積已有3名里長確診，並有1人快篩陽性，尚在等待PCR採檢。

據了解，整起自強活動為桃園區公所舉辦里鄰長自強活動，由大樹林地區福安、大林、大樹、大豐、建國、福林、豐林等8個里，約230人參加，到台南進行參訪。14日返程時，眾人在龍潭1間餐廳吃飯，多位市長、議員參選人、區公所人員到場。

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鄭文燦指出，初步了解目前3名確診的里長當中，有2人染疫情形與自強活動案無關，2人曾自行組團前往屏東參加溯溪團，因而染疫，目前該溯溪團也有陸續傳出多名團員確診情形；另在自強活動中，則有1名里長因在參加自強活動前一天的快炒店聚會，應該聚會有出現確診者而染疫，並因此衍生另一條傳播鏈，衛生局也緊急對參加該自強活動的230人緊急快篩，再發現1人陽姓，目前尚須等待PCR採檢，以確認是否確診。

鄭文燦表示，後續也將會進一步安排該里鄰長自強活動中鄰長進一步PCR採檢，同時宣布4月18日後的相關自強活動，全面暫停辦理。