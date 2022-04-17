本土累計破萬！12縣市最深「確診地圖」曝　陳時中：不再追感染源

▲超過半數縣市為深咖啡色。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增1210例本土個案，分布於19縣市，其中又以新北市的410例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有12縣市為深咖啡色，今年累計均破百；此外，從1月1日統計至今，目前已累計破萬例本土個案。而針對連3天破千例的情況，指揮官陳時中坦言，「大家主要還是在追他的接觸者比較多，現在就已經不再做這樣的追感染源的情況」。

今天新增的1210例本土病例，分布於19縣市，依序為新北市410例、台北市201例、桃園市180例、花蓮縣119例、基隆市107例、宜蘭縣52例、高雄市35例、台中市22例、台東縣21例、屏東縣14例、台南市10例、新竹市9例、彰化縣8例、新竹縣7例、雲林縣6例、苗栗縣5例、南投縣2例、嘉義市及嘉義縣各1例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全島已有超過半數的縣市均累計破百例。

深咖啡色縣市（>100人）有12：

基隆市840例

台北市1527例

新北市3223例

桃園市1581例

新竹市126例

新竹縣265例

台中市217例

台南市178例

高雄市761例

屏東縣151例

宜蘭縣244例

花蓮縣572例

次深褐色（51至99人）有3：

苗栗縣62例

彰化縣66例

台東縣79例

橘色縣市（10至50人）有4：

南投縣15例

雲林縣37例

嘉義市23例

嘉義縣46例



淡橙色縣市（1至9人）有1：

金門縣5例

今年自1月1日至今已累計10018例本土病例，其中又以新北市累計的病例數最多，共計3223例。

針對此波疫情，稍早記者會上，有記者詢問今天已經是第3天突破千例，「這幾天大部分都是居隔陰轉陽的個案比較多？還是是追不到感染源的散發個案占比較多？」

指揮官陳時中對此回應，「現在我們對這裡面是不是不明感染源這些，大家主要還是在追他的接觸者比較多，現在就已經不再做這樣的追感染源的情況」，當然，他也知道高雄市很積極追感染源，「不過基本未來案例越多，那當然就沒有辦法再去追感染源。」

4月本土病例統計（截至今日共8942例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

►4月10日+431例

►4月11日+439例

►4月12日+551例

►4月13日+744例

►4月14日+874例

►4月15日+1209例

►4月16日+1199例

►4月17日+1210例

