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斥資1.2億和順轉運站工程　由市長黃偉哲主持上樑典禮

▲台南市安南地區總經費1.2億元的和順轉運站，14日上午由市長黃偉哲主持上樑典禮，象徵主體結構建設已邁進另一個里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南地區總經費1.2億元的和順轉運站，14日上午由市長黃偉哲主持上樑典禮，象徵主體結構建設已邁進另一個里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南地區即將有新地標！總經費1.2億元的和順轉運站，14日上午由市長黃偉哲主持上樑典禮，象徵主體結構建設已邁進另一個里程碑，可望於2023年初完工，成為安南區市區公車的轉乘節點，串連台灣歷史博物館、亞太棒球場、安南醫院，帶動地方發展。

市長黃偉哲指出，便利的交通是地方繁榮最重要關鍵，安南區近年發展迅速，長和路拓寬、北外環等重要交通建設也陸續推動，要求交通局也要做好公共運輸交通轉運配套規劃，和順轉運站除了正對臺灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心，週邊重要地標有安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等住宅區的中心位置，將打造為安南區的市區公車中心。

交通局長王銘德指出，和順轉運站臨近新興住宅區，整體規劃可提供幹線、市區公車轉乘接駁；亦可配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務，並保留未來先進運輸系統銜接彈性，前景可期。

交通局長王銘德表示，和順轉運站以多元機能觀念規劃，基地近1公頃，為地上三層鋼構與鋼筋混凝土構造的複合型建築，以「安南十六寮」的在地意象設計屋頂大鋼棚獨特造型，採簡潔、現代的設計手法，符合環保及綠能，2021年獲得國家卓越建設獎「卓越獎」殊榮，完成後勢必成為安南地區的新地標。

▲台南市安南地區總經費1.2億元的和順轉運站，14日上午由市長黃偉哲主持上樑典禮，象徵主體結構建設已邁進另一個里程碑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，和順轉運站規劃有12席大客車乘車月台，亦規劃汽車38席及機車78席停車格位，無論轉乘或消費停車均十分便利，站內也打造商業空間，可經營便利商店、美食街、咖啡館等，除可服務旅客轉乘，亦可提供附近景點消費飲食需求，成為新興的用餐逛街好去處。

未來完工後將採OT模式委外營運，除了引進商家，也會要求裝設太陽能光電及電動車充電設備，打造綠能的公共交通場域。

交通局長王銘德強調，和順轉運站斥資1.2億興建，中央補助逾半約6500萬，其餘工程經費由市府自行籌措，招標期間更遇到鋼筋等營建物料上漲，但交通局仍努力排除萬難完成工程發包，使安南鄉親期盼已久的重大建設能如期如質推動，目前工程進度已達40％，預定2023年第一季完工。

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