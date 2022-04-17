傳蔣萬安寫市政白皮書！柯文哲哈哈大笑　黃珊珊：把自己工作做好

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

2022年九合一選舉將於11月26日登場，為備戰年底台北市長選戰，外傳國民黨立委蔣萬安已規劃撰寫參選市政白皮書。台北市長柯文哲17日被問到此事時，僅笑而不語；而被視為柯文哲「接班人」的台北市副市長黃珊珊仍語帶保留地說，「每天把自己的工作做好。」

柯文哲、黃珊珊17日上午一同出席2022 台北科技盃愛地球公益路跑，黃珊珊到場時，只見民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩、陳宥丞皆到場參與。被問到路跑相關議題時，穿著路跑衣服的黃珊珊顯得心情相當不錯，並提及要大家跟她一同加油。

媒體追問，有無信心2023年用市長身份參賽？黃珊珊僅回應，一起加油。至於因應疫情嚴重，是否會先留在副市長崗位上？黃珊珊表示，會先將事情做好，與台北市民一同守住台北市，以現況來看，只能與疫情共存，但要思考如何用最小成本做最好控制。

至於疫情會不會影響未來選舉？黃珊珊認為，她比較擔心市民健康，如果市民不健康的話，誰想選舉都沒有用。而外傳蔣萬安開始撰寫市政白皮書一事，黃珊珊僅說，「我們每天把自己工作做好。」

約過10分鐘後柯文哲到場，柯文哲聽聞蔣萬安要撰寫市政白皮書一事時，僅「哈哈哈哈」大笑，或是笑著沈默，並沒有正面回應。