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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安寫市政白皮書？柯文哲：黃珊珊較真實　與「完全沒做過」不一樣

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

2022年九合一選舉將於11月26日登場，為備戰年底台北市長選戰，外傳國民黨立委蔣萬安已規劃撰寫參選市政白皮書。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲認為，現在叫他來寫台北市政策白皮書，跟完全沒做過的人來寫會不一樣，就像是當年講8年5萬戶社宅一樣，「就是吹牛！」而台北市副市長黃珊珊每天歷經晨會訓練，「應該會（寫得）比較真實。」

柯文哲17日上午10時30分出席民眾黨原住民委員會成立記者會，他表示，原住民族佔台灣總人口25％，也是台灣原來的主人，是很重要的族群，既然民眾黨號稱多元開放是其政治價值，就要把原住民納入黨的體制中，「這很正常。」

被問到外傳蔣萬安要撰寫政策白皮書，身為現任台北市長是否會給予建議？柯文哲笑稱，「政策白皮書喔⋯我跟你講，有真的在工作寫得比較⋯常是這樣，台灣選得上跟做得好是兩回事，所以如果現在叫我寫台北市政策白皮書，假設我來操刀，跟完全沒做過的來寫會不太一樣。」

柯文哲提及，如果市面上看起來比較炫、好看，「沒有做過的比較那個⋯就像當年（我）講8年5萬戶（社宅），我自己幹過後，誠實地講，8年2萬戶就是極限，8年5萬戶是吹牛。」

至於自己會不會幫黃珊珊寫政策白皮書？柯文哲認為，黃珊珊應該有自己的想法，對方已經觀察了2年多，經歷每天晨會訓練，「她（黃珊珊）應該會比較真實。」

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