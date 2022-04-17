揪感心！助第一線員警抗疫　慈濟再捐快篩劑、淨斯草本飲

▲慈濟慈善事業基金會等代表，前往縣警察局捐贈1200劑泰博快篩試劑及72包淨斯草本飲。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

全球COVID-19疫情持續嚴峻，全台各縣市陸續傳出確診案例，慈濟慈善事業基金會一個星期前捐贈一批快篩試劑及本草飲予花蓮縣警察局後，15日再度由慈濟基金會慈善執行長辦公室主任王運敬等代表前往警察局捐贈1200劑泰博快篩試劑及72包淨斯草本飲，希望保障第一線執勤員警在救人之際也能確保自身安全。



花蓮縣警察局局長戴崇贒代表受贈時表示，非常感謝慈濟基金會能夠發揮大愛，時時想到第一線執勤員警安全，尤其是兩個星期內兩度捐贈警察局快篩試劑及淨斯草本飲，讓弟兄執勤上更加安心，個人代表全體警察同仁向慈濟基金會及慈濟醫院致上最深的謝意。



慈警會志工許志賢表示，身為一名退休警察人員，深知員警執勤辛勞，不僅要執行原有治安及交通維護勤務，尚須協助防疫工作，查處違反防疫規定的民眾，更是面對不可知的對象與曝露在高風險環境，所以保護警察，就是保護社區安全，慈濟基金會希望能作警消最大的後盾，齊心守護花蓮家園。



花蓮縣警察局表示，防疫工作不容鬆懈，感謝慈濟基金會捐贈防疫物資，成為警察最有力的後盾，讓大家充滿正能量，警察局也會妥適分配這些物資，持續為治安、交通及防堵疫情而努力，呼籲民眾共體時艱，配合政府防疫措施，降低染疫風險，齊心為花蓮淨土貢獻心力，平安渡過疫情。