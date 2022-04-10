酒駕男喊頭痛送醫竟確診　花蓮警消急匡10人居隔

▲花蓮北埔派出所攔查1名酒駕男子，送醫後採檢確診，10名警消匡列居隔。（圖／翻攝Google maps）

記者柯政誟、蔡怡萍／花蓮報導

花蓮縣警察局北埔派出所昨（9）晚執行巡邏勤務時，攔查到1名男子涉嫌酒駕，帶回派出所後男子供稱頭暈、喉嚨痛，警方立即報請北埔消防隊送醫，卻快篩呈現陽性，今天PCR確診，北埔派出所當班4名員警馬上匡列居隔，北埔消防隊2名隊員居隔、同班4人列自主健康管理。

警方表示，昨天深夜11點半在新城鄉北埔路與建國街口，攔查1名騎著機車搖搖晃晃的40多歲男子，盤查過程中發現其身上有濃厚酒味，呼氣酒測值達每公升0.99毫克，依照公共危險罪帶回派出所偵辦，但男子在所內反應頭痛、喉嚨痛，員警通知消防隊將男子送醫、快篩呈陽性，送往花蓮醫院PCR採檢後確診。

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▲ 北埔派出所員警急消毒。（圖／記者柯政誟翻攝）



分局得知消息後已匡列當班4名員警進行居家隔離，1位同時段服勤同仁自主健康管理，經PCR檢驗結果均為陰性，今天早上也已完成所有車輛及裝備的消毒，調派警力維持正常勤務工作；另外北埔消防隊匡列6人、協助送醫的2隊員居隔10天，同班4名隊員自主健康管理。

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