英最強核潛艇現蹤直布羅陀　可精準命中1200km外目標

▲英國機敏級核潛艇「大膽號」16日抵達直布羅陀。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯16日宣布制裁英國首相強生等多名英國政府官員後，英國最強大的核潛艇「大膽號」（HMS Audacious）抵達位在伊比利半島末端的直布羅陀（Gibraltar）。無畏號能精準打擊距離岸邊約1200公里的目標，是英國最新型機敏級核潛艇，堪稱全世界最致命潛艇之一。

英媒《每日快報》報導，機敏級核潛艇「大膽號」全長97公尺，首度來到英國海外領地直布羅陀，停靠在美國喬治亞號潛艇（USS Georgia）旁邊。機敏級潛艇是攻擊型核潛艇，可用魚雷攻擊敵軍潛艇及船隻，還能發射戰斧巡弋飛彈命中1200公里外的目標，進行毀命性精準地面攻擊。

大膽號排水量為7400噸，具備從海水中生產氧氣與淡水的能力，因此可在不需要浮出水面的狀態下進行長期任務。

就在大膽號停靠直布羅陀數小時之前，俄羅斯外交部16日宣布，禁止英國首相強生（Boris Johnson）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及其他10名英國政府成員入境俄羅斯，且制裁名單將繼續擴大。