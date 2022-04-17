普丁根除「烏克蘭人身分認同」　俄名嘴挺爆：殘害我們100年

記者吳美依／綜合報導

俄國政論節目「與索洛維約夫晚上有約」14日內容引發關注，一位名嘴表示，俄羅斯的確在烏克蘭實施「種族滅絕」（genocide），但對此舉表達高度支持。他說，普丁入侵烏克蘭，就是為了根除「身為烏克蘭人」的身分認同與想法。

《每日快報》等外媒報導，名嘴宣稱，一些俄羅斯人突然被告知要「變成烏克蘭人」、憎恨俄羅斯人甚至與之對抗。他認為，「烏克蘭人」是一種羞辱標籤，而「身為烏克蘭人」的想法必須被徹底根除，「它100年來一直在毒害斯拉夫人的生活。」

▲俄羅斯名嘴宣稱，普丁開戰就是為了根除烏克蘭人身分認同。（圖／翻攝自YouTube／Int. Content）

主持人索洛維約夫是普丁政府的政治宣傳重要人物之一，據信與克里姆林宮有著直接關係，他也因此遭受歐盟制裁，在義大利2棟價值800萬歐元的別墅被當局扣押。

美國總統拜登12日指控，俄國入侵烏克蘭是種族滅絕，「是的，我稱這是種族滅絕，普丁試圖抹除成為烏克蘭人的想法，已經越來越明顯，越來越多證據浮現了。」此前，他也曾稱普丁是一名戰爭罪犯。烏克蘭總統澤倫斯基回應，「美國總統，這是一位真正領導人的實話。直呼其名是對抗邪惡的必要條件。」

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