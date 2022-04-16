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獨／「左營林志玲」哭了！自責害10人確診　關帝廟現形還她清白

▲高雄市政府16日防疫記者會出席人員 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府16日防疫記者會出席人員 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營分局爆發群聚感染，不過感染源始終成謎，這也讓一開始前往診所快篩的確診女警相當自責，認為是自己造成分局內部同仁感染，但是經過高雄市衛生局簡任技正潘炤穎以及疫調人員連續3天的追查，終於找到了感染源，原來是一名分局內部員工與家人(也確診)於4月10日中午前往東照山關帝廟與另2名不相識的確診者同時同場域進香、脫口罩吃齋飯約40分鐘感染。

14日左營分局傳出一名綽號「左營林志玲」的女警，因症就醫，透過快篩確診，消息傳出之後，高雄市衛生局緊急啟動疫調，對於左營分局內外勤人員進行PCR檢測，15日採檢結果出爐，總共為10人感染，不過這也讓已經隔離的「左營林志玲」相當難過，多次哭泣自責，是自己造成同仁的感染，不過對此潘炤穎私下表示，非常感謝「左營林志玲」，要不是她的機警，再晚2天，可能左營分局都會全部淪陷。

▲▼ 高雄市警察局左營分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局左營分局。（圖／記者吳世龍攝）

仔細看看這10個確診者，讓疫調人員覺得奇怪，因為左營分局確診人員分屬在不同樓層，分別在6到8層樓，也就是三層樓中間，一開始懷疑是一名服勞役的人員是感染源，不過經過仔細調查之後，排除這個可能性？但是左營分局的感染源究竟在哪裡？因為外勤人員都屬於陰性，確診都是內勤人員，所以感染源一定藏在內部，且會在三層樓中間跑。

疫調人員不死心，所以繼續追問確診者的近期的足跡史，就問出東照山關帝廟，又恰巧在15日的兩名確診者也被問出有相同足跡，這才發現他們同時前往這家廟掛香，市長陳其邁請民政局進行調查，透過電子足跡比對進一步擴大匡列疫調發現，同時間、時段，案32752、案33387這對夫妻也在廟宇參香、吃齋飯。經了解，夫妻和案31365彼此不認識，但有足跡重疊，從Ct值、症狀出現時間點，以人時地流行病學關係綜合研判，這對夫妻才是感染源頭，現在疫調人員將匡列33387相關職場及密切接觸者進行風險釐清以及必要溯源。

▲▼ 。（圖／高雄市政府）

▲左營分局確診人員分佈樓層圖 。（圖／高雄市政府）

國內目前防疫政策定調「降災」的時候，透過疫調足跡找出感染源，是相當重要的工作，這樣才能提前斬斷感染源，高雄市疫調人員每天都得面臨「雙位數」確診的情況下，忙碌的疫調工作抽絲剝繭找到感染源，及時阻止感染繼續擴大，真的很不容易，也因為有防疫人員的辛苦努力，才能成為高雄防疫降災的最佳神盾。

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