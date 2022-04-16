離婚律師揭男人「首次約會」就該付錢　1細節看破對方！網掀論戰

記者張寧倢／編譯

初次約會時到底應該AA制或是哪一方請客，已是網友間的萬年話題。擁有17萬粉絲追蹤的離婚律師賈斯汀（Justin Lee）表示，男人應該在第一次約會時買單，但不是為了表現大方，而是因為這個方法是能檢視對方，是不是認為自己理所當然該被款待的「最佳試金石」。不過，這個論點又引發了一次論戰。

▲第一次約會應該由誰買單已是長期以來備受討論的話題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據《商業內幕》（Insider）報導，目前在多倫多工作的離婚律師賈斯汀在TikTok影片中表示，男人應該在第一次約會時替對方付錢，原因在於面對有可能成為未來人生伴侶的約會對象時，可以藉由買單的方法觀察對方是不是那種，認為自己天生就應該享有特權或特殊待遇的人。賈斯汀認為，這方法最好的試金石。

▲加拿大離婚律師表示，首次約會該由男生付錢。（圖／翻攝自TikTok／jleejd）

賈斯汀說，例如當你拿出錢包，主動提出要請客時，你的約會對象只是坐在那裡等你付錢，好像這是理所當然的事，對方有膽量指望讓一個幾乎不認識的人付錢，「你能想像一下，這樣的人會如何對待自己的另一半。」賈斯汀認為，即使價格很低，面前的人也不願基於基本禮貌，假裝要付錢的樣子，「那你永遠不要再和這種人約會了。」

然而，有其他網友表示，邀請對方出來約會的人應該付錢。還有人留言，「相對地，第一次約會時，女人通常會在服裝、髮型、妝容方面投入更多時間與金錢，這正是男人所期望的。」對此，賈斯汀強調，重點在於對方是否覺得替自己買單是一種義務，無論性別，任何以這種方式待人的約會對象都是危險的訊號。

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