想認真還是壞壞？約會選晚餐「是暗示」　挑這3種餐廳超心機

▲從約會時段看出對方心意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

想知道約會對象的交友態度能從「約吃哪餐」看出端倪！根據網路交友App《weTouch》調查，7成的女生認為，晚上是個「情慾流動」的時刻，通常約吃晚餐都具有暗示性，如果是選擇吃早午餐，才能看出認不認真，不僅時間很重要，吃什麼類型的餐點也有含意，展現貼心就要吃燒肉、火鍋。

《weTouch》調查約會習慣發現，6成的人認為約吃早午餐，才能看出是不是認真的，畢竟要安排雙方都休假的時間，可能還會有一整天的約會行程，而晚餐通常具有暗示性，平假日都好安排，後續也會有較「暗示」的行程，有7成的女生認為，夜晚是個情慾流動的時刻，連白天都想見面才是認不認真的關鍵。

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▲吃晚餐通常具有暗示性 。（圖／weTouch提供）

《weTouch》進一步調查發現，連約會吃什麼餐廳都能看出目的，6成的人認為「燒肉」、「火鍋」這種需要自己動手的類型，能夠秀出貼心的一面，對往後的交往更能加分；5成的人指出，如果是想要壞壞，多半會約吃「海鮮」、「日本料理」，除了展現好印象之外，又能「補充能量」。

有7成的人認為，如果想要拉近雙方的距離，就必須約有「酒」的地方，像是居酒屋、餐酒館等等，在酒精影響下能大大促進兩人之間曖昧的化學反應，而且在環境吵雜的地方，想要說話就得靠近，是超有心機的選擇！

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