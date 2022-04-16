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大陸 大陸焦點 特派現場

堅持「動態清零」 ！　大陸4月已有12地封控抗疫

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸各地日前紛紛爆發新一波本土疫情，目前官方對於防疫指導方針「動態清零」仍然堅定不移。據《健康時報》報導，大陸今年4月以來已有12地採取「封控」防疫措施。其中，蘇州和西安都是15日晚間，突然宣布採取封控防疫措施。

報導指出，據不完全統計，自4月以來，已有12個市縣區因疫情採取封控措施，除了蘇州、西安之外，還有浙江省金華、哈爾濱市雙城區、山西省太原清徐縣、遼寧省鞍山市、海南省三亞市、廣州市白雲區、湖北全省、江蘇省句容市、河北省邢台沙河市、江蘇省徐州市等。

這些城市對於封控的的名稱不同，包含「臨時性管制措施」、「社會面管控」、「封閉式管理」、「社會面秩序管理」、「全域封控管理」等等，實際上的力度也有所差異，但基本上都要求人員停止非必要流動。此外，還有不少城市在4月以前就開始封控，如上海浦東、廣西東興等，後者已經封控50餘天。

中共總書記習近平在海南考察時提到疫情時指出，當前全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴重，尤其不能放鬆防控工作，堅持就是勝利。要堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，抓細抓實疫情防控各項舉措。

他要求，要克服麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，針對病毒變異的新特點，提高科學精準防控本領，完善各種應急預案，嚴格落實常態化防控措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

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