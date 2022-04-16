快訊／基隆果菜市場又爆群聚！　另有「2個案失聯」市府急尋中





▲0416基隆防疫記者會 。（圖／翻攝林右昌臉書）



記者陳韻如／基隆報導

基隆市今（16）日暴增92例！市長林右昌今下午在記者會中表示，其中有兩例分屬境外移入、外縣市，因此個案會移出，基隆市今更正為新增90例。經分析，今日的確診中以家庭群聚的31例占大多數，另外為社區友人群聚4例、果菜市場群聚3例、職場相關2例、凱悅KTV群聚1例、校園群聚9例、外縣市相關9例，疫調中的則有25例，另有2例暫時聯絡不上，目前衛生局正積極尋找中。

林右昌表示，今CDC公布基隆市新增92例，不過其中有1例為境外移入，另1例為外縣市個案，該2案將會移出，因此基隆市今更正為新增90例。

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林右昌提到，在這90例中，與家庭群聚相關的有20個家庭共31例，友人群聚相關有4例，果菜市場群聚相關有3例，職場相關的有2例，凱悅KTV群聚相關有1例，校園相關的有4間小學共9例；與外縣市相關的確診案例，共13例，占所有案例的13%，(包含台北市8例、新北市1例、花蓮1例、台東3例)；疫調中有25例，暫時聯絡不上有2例。

林右昌針對果菜市場說明，新增的案32144、案32146都是蔬果販，因身體不適快篩陽性，進線安排採檢陽性確診；案32536，40多歲男性，因與攤商(32146、32144)接觸，匡列居隔期間陽性確診，目前果菜市場已緊急啟動清消，另產發處人員也已與所有攤商聯繫，將進行全面性採檢。