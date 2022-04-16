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女子遭詐騙堅信不會被騙　警請她查餘額「少3萬元」當場傻眼

▲廖姓女子遭詐騙操作ATM，員警連忙勸阻。（圖／桃園警分局提供）

▲廖姓女子遭詐騙操作ATM，員警連忙勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名62歲廖姓女子網購鞋子，遭詐騳集團以修改分期付款為由，15日晚在超商內邊講電話邊操作ATM準備「取銷會員」，店員查覺有異上前勸阻無效後，廖女堅稱絕不會受騙只是在自己的帳戶內互轉，但員警勸導無效後，直接請她查帳戶餘額，赫然發現已短少3萬元，廖女當場傻眼這才驚覺被詐騙了。

▲廖女堅信不會被騙，但翻開帳戶一查短少了3萬元，瞬間驚覺遭詐騙了。（圖／桃園警分局提供）

▲廖女堅信不會被騙，但翻開帳戶一查短少了3萬元，瞬間驚覺遭詐騙了。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪所昨晚20時許，接獲轄區超商店員通報，民眾有異常匯款狀況，員警立即前往瞭解，店員表示，該位廖小姐邊講電話邊匯款，直覺有異乃上前勸導，但她堅稱不會受騙堅持要匯款，員警詢問時，廖女表示在網路上買了一雙鞋，之後接到對方公司電話，說不慎將交易設定為分期付款，又不小心將廖女加入會員，以後每個月會扣款5千多元，只要依據指示操作ATM就可以解除。

▲▼分局長黃富村表揚阻詐有功的店員及行員。（圖／桃園警分局提供）

▲▼分局長黃富村表揚阻詐有功的店員及行員。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方表揚阻詐有功的店員及行員。（圖／桃園警分局提供）

員警立即勸導這是詐騙集團慣用手法，但廖女說錢沒有領出來，對方只是讓自己操作ATM，讓錢在自己的兩個銀行帳戶內轉匯，不可能被騙的，仍打算繼續聽從指示操作，員警勸導無效請她先查詢帳戶存款是否還在，查詢後驚覺存款已經少了3萬元，廖小姐嚇得喃喃自語真的遇到詐騙集團了，員警立即將其帶返所內依程序通報，以減少其損失，並勸導她遇到可疑狀況可撥打165反詐騙專線多加查證。

詐騙集團手法日益更新，無所不用其極欺詐被害人，民眾一時不慎極可能受害上當，警方積極執行反詐騙宣導，並與金融機構、超商等民眾經常提領匯款場所業者保持緊密聯繫，發現民眾有異常提、匯款，主動關懷提問並通報警方；桃園警察分局分局長黃富村，昨日前往中國信託南桃園分行、中國信託北桃園分行、台北富邦南桃園分行、日盛銀行桃園分行、國泰世華桃興分行、統一超商興武門市、青溪門市、中華郵政大業郵局等8家銀行、超商致贈獎狀、禮卷及警察公仔，以表彰他們對於維護民眾財產安全所付出的貢獻。

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