4／18限時搭計程車不用錢　再搶1折流血價iPhone13 Pro Max 128G

▲東森購物網歡慶集團全球營運總部開工動土，全站限時加碼送8%樂透金。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

把握電商平台限時促銷與回饋，東森購物網全站加碼送8%樂透金，同步歡慶集團全球營運總部開工動土，下單再抽澎湖花火節單人旅遊券；蝦皮購物攜手台灣大車隊推出限定小橘車，4/18全台限時免費搭，只要於活動時間內搭乘，車資通通不用錢；生活市集祭出家用紙品活動抗漲再下殺；PChome 24h購物搶攻早鳥換季商機。

東森集團新北市全球營運總部預計2025年在林口正式啟用，日前舉行開工動土典禮，東森購物網同步歡慶，精選商品推出活動專區下殺8折起，東森幣最高折抵100%，全站再加碼送8%樂透金，回饋上限888，樂透金1枚等同現金 1 元，可於下次消費時折抵使用，全站下單再抽澎湖花火節單人旅遊券，還有中獎率100%的「逗陣蓋大樓」，最高可獲得413枚東森幣，獎項限時限量，先抽先得，活動只到4/15 23:59止。

▲蝦皮購物攜手台灣大車隊打造「獨家小橘車」。（圖／蝦皮購物提供）

台灣大車隊則是推出蝦皮購物限定小橘車，4/18早上8點到晚上7點更有限時免費搭，在台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等6都，看到後舉手攔車搭乘，該趟車資不論金額高低，通通由蝦皮買單，不過乘車距離僅台北市、新北市可互跨行政轄區，其他縣市無法跨區乘車。

除了省車資，蝦皮購物當天再加碼開放14個時段推出野餐點心1元起，麥當勞蛋捲冰淇淋、Mister Donut 一入甜甜圈、萊爾富養樂多Light發酵乳4℃通通只要1元，麥當勞六塊麥克雞塊、全家中杯冰美式瘋搶價18元，數量有限，先搶先贏。還有限時精選品牌下殺，蘭蔻超未來肌因賦活露、雅詩蘭黛特潤超導修護露與粉持久粉底液，全部1折流血價400元有找之外，原價36,900元的iPhone 13 Pro Max 128G更殺，晚上10點開搶只賣3,690元。

▲PChome 24h購物「早春換季購」活動，全場下殺55折起。（圖／PChome 24h購物提供）

網購族撿便宜，生活市集促銷自有品牌衛生紙，搭配站上家用紙品大賞活動，單包最低價只要6.1元，另配合專區促銷活動滿888元可抽一年份衛生紙，疊加生活幣最高再享3%回饋。PChome 24h購物即日起開跑「早春換季購」活動，全場下殺55折起，並推出指定機款最高現折8,000元、多家一線品牌好禮多選一、下單加碼最高8%P幣回饋、30期分期0利率輕鬆買、滿額登記送5,000P幣及Switch Lite等優惠活動。