娶他女兒還狂詐岳父2054萬！惡女婿重判7年6月　不出庭遭拘提

▲高雄男子詐騙岳父二審不出庭遭法官拘提。（示意圖／Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄李姓男子在2018年間涉嫌以一人分飾多角的手法，從劉姓岳父手中騙走2000多萬，地院一審判他徒刑7年6個月，李男不服上訴，但高雄高分院開庭時，李男卻不到庭，二審法官罕見簽發拘票將李男強制拘提到案，讓雙方可以在法庭上見面釐清案情，甚至商談賠償等相關事宜。

法界人士認為，二審法院審理刑案時，被告如果拒絕出庭應訊，依法可以通緝、拘提或一造辯論終結，但逕行拘提的情形，則比較罕見，可能法官認為兩造確有「見面談」的必要，才會祭出強制處分。

這起女婿詐騙岳父的案件發生在2018年3月間，李嫌向岳父劉翁謊稱，他的李姓友人想要借款，也拿出李姊位於高雄市楠梓區建物設定抵押，劉翁不疑有詐，借出550萬元。

同年9月間，李嫌食髓知味，又拿李姓友人民族路房屋借錢，並偽造本票，詐得262萬元，隔年3月間，劉翁因李男未還錢，欲行使抵押權，並願於法院拍賣之際，承受上開房屋。

這時，李男一人分飾多角，分別佯裝成莊姓代書、台新國際商業銀行劉姓經理等身分，向劉翁表示可代為處理李姓友人提供擔保的楠梓區、民族路兩間房產，又陸續詐得1242萬元。前後共詐得2054萬元。

李男除了騙岳父錢，2019年還涉嫌盜刻張姓岳母的印章，偷偷把岳母名下的車過戶到自己名下，後來岳父、岳母覺得不對，才報警控告李男。

高雄地院審理時，李男承認詐欺，但否認有偽造文書，認為一切都是投資，但法官仍依詐欺、偽造文書等罪，判處徒刑7年6月，他不服上訴，高雄高分院開庭，他無正當理由不到，法官則是請警方拘提他到案，並告誡他下次要準時出庭。