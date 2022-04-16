陸再增2萬4680例　蘇州宣布「半封城」實行封閉式管理

▲蘇州河畔空無一人 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情嚴峻，連日本土個案破2萬，15日再度新增24680例。江蘇蘇州疫情升溫，15日新增47例本土病例，均未無症狀患者，當局隨即發佈通知，要求今（16）日零時起所有居民實行「封閉式管理」、全面加強社會面管控等。

▲居民在防疫人員陪同下前往醫院 。（圖／視覺中國）

蘇州近日在火車站周邊區域外來求職人員及關聯人員中，陸續發現陽性感染者。蘇州發布通知稱，要求16日零時起在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區進一步升級疫情防控措施。

通告要求，市民非必要不流動，全面加強社會面管控，取消各類公眾聚集性活動和堂食，包括電影院、健身房等密閉場所繼續關閉；非必要不離開蘇州，確有特殊需要，須憑24小時核酸檢測陰性結果等。

要求指出，凡是可以居家辦公的一律居家辦公，所有居民小區、城中村、集宿區、產業園區實行封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入；如果有發現流浪乞討等人員，要第一時間報告公安或政府。

另外，蘇州全面加強公共交通管控，軌道交通、計程車、公車等嚴格實行測溫、查驗24小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明，規範佩戴口罩等措施。

▲蘇州市民接受核酸檢測 。（圖／視覺中國）

據大陸國家衛健委今早通報，15日新增本土確診3867例、本土無症狀患者20813例，累計24680例本土個案。蘇州15日新增47例本土病例，均為無症狀患者。