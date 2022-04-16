少校違規迴轉拒檢逃逸擦撞警車　事後抓包「酒駕」慘丟官撤職

▲空軍航空科技研究發展中心楊姓少校2020年6月被員警發現違規迴轉，不料竟拒檢逃逸，事後還被抓包酒駕，因而慘丟工作。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台北報導

空軍航空科技研究發展中心楊姓少校，2020年6月駕車行經台中市區時，因違規迴轉被巡邏員警發現，要求停車受檢，不料楊男卻拒檢逃逸，過程中還與警車發生擦撞，事後更被發現酒駕，酒測值達0.26，因而遭評議會撤職。楊男不服，怒提訴訟，不過最高行政法院日前駁回楊男上訴，全案定讞。

判決書指出，2020年6月晚間，楊姓少校開車行經台中市區時，因在雙黃線上違規迴轉被巡邏員警發現，員警見狀也立即開啟蜂鳴器與警示燈示意楊男停車受檢，不料楊男卻不理會員警示意，直接驅車駛離，過程中還因此擦撞自家停車場地下室牆壁與警車後方，後被警方持槍制伏，並依規定對楊男實施酒測。這一測竟發現楊男酒駕，酒測值達每公升0.26毫克，超過公共危險罪的0.25門檻。

事後楊男拒檢酒駕等事經航發中心查證屬實後，評議會決定依陸海空軍懲罰法，將楊男撤職3年，不過楊男不服，怒提行政訴訟，希望能撤銷處分。

楊男訴訟時主張，自己雖然酒駕是事實，卻無無法安全駕駛之情形發生，且也未致人於死傷，最後與警車發生擦撞，也是因為警方進逼，因此才會與停車場牆壁與警車後方撞上，並無重大違法事件，就因此遭到「撤職」的重懲，認為評議會有失比例原則，顯然違法。

一審，台北高等行政法院審理後認為楊男酒駕是事實，且楊男身為少校，多次參加航發中心禁止酒駕的相關宣導活動，對國防部嚴禁酒駕、酒駕零容忍之政策應相當熟悉，不採信楊男的辯詞，認為評議會決議無誤，判楊男敗訴。楊男不服，上訴二審。

最高行政法院審理後則認為，楊男違規迴轉，被警方發現後，拒絕停車受檢，還酒駕開車返家，因而與自家停車場牆壁和警車發生擦撞，顯然與酒駕所造成之注意力低下等有因果關係，因而未能及時閃避，或提早煞停，認為一審判決並無不當，駁回楊男上訴，判其敗訴，全案定讞。