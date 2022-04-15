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里港分局前進三地門部落　宣導交通安全、婦幼、反詐騙

▲里港警分局三地門交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局三地門交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為提升原鄉部落治安、交通及為民服務等工作的最佳效能，於昨（14）日派出交通、婦幼、反詐騙聯合宣導團前進三地門三地部落實施各項宣導，部落族人反映收穫滿滿。

▲里港警分局三地門交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局三地門交安等宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局交通安全宣導團在這次座談會中特別提及立法院於今年通過之修正道路交通管理處罰條例，再度加重酒駕肇事刑責及併科罰金，提醒民眾切勿以身試法。

飲酒過後，可利用縣警局所提供的4家代駕業者服務專線，確保安全返家，並也提醒部落用路人應遵守「路權」觀念，汽機車駕駛人行經路口應謹記「慢、看、停」三口訣，「慢」：接近路口減慢速度；「看」：隨時擺頭察看左右、後方有無人車；「停」暫停，讓行穿線的行人先行，以加強車輛與行人守法觀念，提醒汽機車駕駛人要養成守法觀念，才能減少路口事故發生。

偵查隊則提醒大家，近年來詐騙集團猖獗，詐騙手法也一再翻新，凡是不明電話假冒法院、檢察官、警察恐嚇要查扣銀行帳戶，要求提領或匯出金錢、假冒親友誘騙至超商代買遊戲點數、ATM解除分期付款、價錢過低的假網拍、輕鬆賺錢的假投資等等，均為詐騙手法，若是有疑問，可立即撥打165反詐騙專線詢問或報案。

在婦幼安全部分，里港家防官提醒：家庭成員間發生身體上、精神上、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害之行為就是家庭暴力。在家庭暴力發生的當下，首要保護自己的安全，避免身體的重要部位受到傷害，並儘快撥打110或113尋求護安置、法律協助、醫療補助、經濟扶助、心理諮商輔導或就業輔導等協助。

里港警分局分局長鄭頴聰表示後疫情時代來臨，除勤洗手、做好消毒工作，外出戴口罩以外，治安工作仍不可懈怠，透過警民聯繫互動的良好平台，建立警民合作雙向溝通的橋樑，治安不能單靠警察單一的努力，期盼社會大眾共同來關心並凝聚防範意識，加深警覺性，進而有效預防犯罪，以營造優質的生活品質。

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