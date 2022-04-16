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好市多「地攤貨後背包」破萬元　他不識貨糗了！內行：比穿AJ還屌

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲專櫃包被原PO形容是地攤貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

好市多時常出現CP值高的精品包，不過有網友卻驚呼，貨架上竟擺了一款破萬元的「地攤貨後背包」，結果真相糗炸，原來這是瑞士老牌「BALLY」，底下有網友分享，15年前穿該牌鞋子上課，可說是眾人目光焦點，「比現在穿AJ還屌勒！」

一名網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張照片，接著驚呼「第一次看到這麼貴的地攤貨！」可見貨架上，是一款黑色帆布雙肩後背包，售價為1萬599元，包包尺寸為30X13X14公分。

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照片可見，包包可說是低調奢華路線，整個包都是黑色外觀，其中「暗紅與白色」三色條紋線條設計，其實內行們一看就知道這就是瑞士百年老牌BALLY的「經典造型」。

文章曝光後，底下網友也看傻直呼，「值星帶背包」、「如果沒有看牌子，這樣堆，真的只有599的價值」、「少一個0可以考慮一下」、「擺成這樣，高級感沒了」、「一萬多元的包包，擺這樣子買，跟菜市場一個$100的有什麼差別」。

另有神人直呼，「在櫃上可是帶著手套拿的呢」、「1851年就創立的瑞士奢侈品牌，很多中年人會買，可惜的是現在變成中國公司了」、「BALLY的鞋子以前好看又好穿，是現在被8+9搞爛的，我15年前讀書時，穿得比現在穿AJ還屌勒」、「他們家知名就是皮鞋，不知道為何被認知為皮件比較知名」、「這牌子過這麼多年，後背一萬算便宜了吧？看看其他精品漲到多少去了」、「BALLY是低調的精品品牌～在爺爺奶奶的年代」。

▼網友分享，以前穿BALLY出門走路有風。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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