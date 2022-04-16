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以為在罵他！老翁廟前聊天突遭打爆左眼慘失明　莽男下場曝

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲許姓男子誤以為做在廟前和友聊天的施姓老翁在罵他，竟出拳重毆老翁，造成老翁左眼眼眶骨折，術後仍無法恢復視力。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）

記者林冠吟／彰化報導

一名許姓男子2020年在彰化四聖宮前，誤以為在廟前和朋友閒聊的施姓老翁在罵他，便上前質問，2人因而爆發衝突，許男一氣之下竟揮拳朝老翁的頭部重毆，造成老翁左眼眼眶骨骨折，視力僅剩0.02，幾乎失明，因而怒告許男。彰化地院審理後，刑事部分判處許男有期徒刑2年、監護3年；民事部分則判許男須賠償老翁82萬餘元。

判決書指出，82歲的施姓老翁2020年坐在彰化四聖宮廟前和朋友聊天，未料卻被自稱患有思覺失調症的許姓男子誤以為老翁在痛罵他，上前怒向老翁質問，2人因而從口角衝突轉變為暴力事件。

許男一氣之下，竟揮拳朝老翁的頭部痛毆，當場造成老翁左眼眼球破裂、眼眶骨骨折，並有視網膜剝離等情形，緊急送醫治療後，術後視力仍僅剩0.02，左眼失明情形無法回復，怒將許男告上法院，並向許男求償100萬元之精神撫慰金，以及無法再下田耕作的117萬餘元勞動力減損損害，共217萬餘元。

庭審時，許男向法官辯稱，事發當天是因為他轉身離去時，老翁上前追擊，雙方因此爆發肢體衝突，讓他產生誤擊行為，強調他並無重傷害之故意，何況事發當時老翁已高齡82歲，逾越法定退休年齡65歲甚多，且老翁也無法提出證據證明他有持續規律在種田，希望法官能看在他多年無業，名下無產，經濟上完全依賴父母並領有中度身心障礙證明的份上，減輕賠償金額。

不過彰化地院勘驗相關證據後指出，許男在偵訊與庭審時，皆表示並不認識老翁，僅因誤以為老翁在罵他，就對老翁眼部重毆，雙方事前並無重大仇恨或怨隙。法官表示，許男痛毆老翁造成老翁左眼失明，因而無法繼續下田工作，而台灣65歲以上的農作者亦並非罕見，不採信許男的辯詞，民事部分判許男須賠償老翁82萬餘元。

另針對許男自稱患有思覺失調症部分，法官審酌許男的就醫紀錄後發現，許男確實有罹患思覺失調症之情形，常年有幻聽等現象，認定許男在行為時，有受思覺失調之病症影響，其一時失控，就出手毆人重傷，且事後也未與老翁達成和解，依重傷害罪判處許男有期徒刑2年、監護3年。

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