花3.8萬凍卵「10顆剩2顆」！她怒控醫害白挨刀　求償30萬結果出爐

▲蔡姓女子不滿花了3.8萬元取卵，卻僅取得2顆卵子，認為與醫師術前所述可取「10顆」有不小差距，怒向醫師求償30萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名蔡姓女子2018年前往診所諮詢凍卵手術，耗費3萬8千元取卵，不料事後女子卻發現醫生僅取得2顆卵子，與一開始向她承諾可以取得10顆卵子的說法不同，害她花錢白挨刀，未來還可能因此降低受孕機會，怒向醫師求償30萬元。不過高雄簡易庭審理後，卻判蔡女敗訴。

判決書指出，蔡姓女子在2018年前往高雄某診所進行凍卵與抽血諮詢，經診所檢查後，認為蔡女各項數據良好，子宮年齡28歲，可以取卵，於是便安排為蔡女進行取卵手術。

不料蔡女事後卻發現，醫師僅幫她取得2顆卵子，與先前她承諾可以取得「10顆卵子」顯然有相當大的區別，術後還企圖用她體質異常等藉口推卸責任，讓她白挨刀，於是怒向醫師求償30萬元的精神賠償金。

庭審時，醫師則向法官喊冤，強調從未向蔡女承諾「確定可取10顆卵子」，手術結束後也確實為蔡女取得2顆卵子，且蔡女術後也未有任何不適，主張自己並未有侵權行為。

而高雄簡易庭勘驗蔡女所提出的相關證據後指出，錄音檔中，蔡女向醫師質問，「可是原先你沒跟我說，為什麼10顆變2顆」，醫師則解釋，「我取完才知道是2顆」，蔡女再進一步逼問，「我才知道原本我抱著是10顆，因為你跟我講是10顆...你完全沒有事先告訴我失敗率」，醫師只好再解釋，「我沒有預期到，是在取出來才知道...我沒有說一定會取這麼多顆，只是說預計會取這麼多顆，取出來之後在顯微鏡下，有看到卵才算卵」等語。

法官指出，雖然蔡女提出該診所所開立的試管嬰兒治療流程費用表，並勾選9到12顆，費用3.8萬元，主張診所既然沒有取到該數量，就應賠償，且更進一步導致她白挨刀外，未來還可能須面對不孕的可能。

不過法官認為，從蔡女所提出的相關證據來看，均無法證明醫師在術前即向她承諾「可以取得10顆卵子」，且醫師也有確實進行手術，為蔡女取卵，蔡女所提出的試管嬰兒治療流程費用表，無法認定為醫師詐欺、未履約，判蔡女敗訴。