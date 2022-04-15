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宜蘭確診送貨員海量足跡曝　「Ct值14」到過4大超商+全聯

▲▼宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診送貨員案31154號，送貨縣內便利超商足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診送貨員案31154號，送貨縣內便利超商足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民眾請注意！宜蘭確診案31154，多次到台灣菸酒宜蘭營業所取貨，並在4/3至4/13，送貨到宜縣內包括7-11、全家、萊爾富、OK、全美門市等便利超商，若有足跡重疊，請注意自身健康。

▲▼宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診送貨員案31154號，送貨縣內便利超商足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭衛生局15日公布宜蘭確診送貨員案31154縣內足跡如下：

4月3日中午12時5分至下午1時，在糧二燒肉(宜蘭市女中路一段307號)；4月6日上午9時43分，在萊爾富便利商店礁溪育龍店(礁溪鄉大坡路2號)；4月6日上午10時3分，在7-11騰豪門市(宜蘭市大坡路二段215、217號)；4月6日上午10時26分，在OK便利商店宜蘭中福店(宜蘭市中山路五段339號)；4月6日上午10時41分，在全家便利商店宜蘭大福店(宜蘭市大福路一段43、45號)；4月6日上午10時58分，在7-11壯美門市(壯圍鄉美功路一段40巷1號)；4月6日上午11時11分，在全家便利商店壯圍美功店(壯圍鄉美功路一段168號)。

4月6日上午11時23分，在7-11全美門市(壯圍鄉大福路三段1號)；4月6日上午11時40分，在7-11永鎮門市(壯圍鄉壯濱路四段373號)；4月6日中午12時1分，在7-11美宜門市(壯圍鄉大福路三段362號)；4月6日下午1時16分，在全家便利商店宜蘭新吳沙店(宜蘭市中山路五段81號)；4月6日下午1時26分，在7-11承莊門市(宜蘭市中山路五段148號)；4月6日下午2時至5時，在臺灣菸酒公司宜蘭營業所(宜蘭市中山路五段168號)。4月7日上午8時至下午5時，在臺灣菸酒公司宜蘭營業所。

4月8日上午8時至中午12時，在臺灣菸酒公司宜蘭營業所。4月8日下午1時41分，在全家便利商店宜蘭神農店(宜蘭市農權路257號)、7-11農專門市(宜蘭市神農路一段96號)；4月8日下午1時55分，在OK便利商店宜蘭神農店(宜蘭市神農路一段2號)；4月8日下午2時6分，在美廉社進士店(宜蘭市進士路149號)；4月8日下午2時20分，在7-11蘭陽門市(宜蘭市中山路二段101號)；4月8日下午2時41分，在全家便利商店宜蘭女中店(宜蘭市中山路二段107號)；4月8日下午3時13分，在萊爾富便利商店宜蘭廣進店(宜蘭市中山路一段118號)；4月8日下午3時26分，在全家便利商店宜蘭縣府店(宜蘭市中山路一段346號)；4月8日下午3時35分，在7-11縣府門市(宜蘭市中山路一段370號)；4月8日下午3時50分，在全家便利商店宜蘭嵐峰店(宜蘭市嵐峰路一段110號)；4月8日下午4時23分，在全家便利商店宜蘭凱旋店(宜蘭市公園路1號)。

4月9日下午5時7分至5時30分，在文武體育有限公司宜蘭分公司(宜蘭市中山路三段83號)。4月10日下午1時23分，在中興文化創意園區(五結鄉中正路二段6之8號)。4月11日上午9時33分，在全家便利商店宜蘭車站店(宜蘭市光復路1號)；4月11日上午10時1分，在7-11宜莊門市(宜蘭市光復路26號)；4月11日上午10時21分，在7-11佳旺門市(宜蘭市舊城東路47號)。

4月11日上午10時45分，在全家便利商店宜蘭陽明店(宜蘭市新民路148號)；4月11日上午10時56分，在7-11省宜門市(宜蘭市新民路159,161號)；4月11日上午11時40分，在7-11圓鴻門市(宜蘭市慈安路40號)；4月11日中午12時，在7-11滿冠門市(宜蘭市新興路68號)；4月11日中午12時13分，在OK便利商店宜蘭中山店(宜蘭市中山路三段290號)；4月11日中午12時22分，在7-11同慶門市(宜蘭市中山路三段203號)；4月11日中午12時32分，在全家便利商店宜蘭中山店(宜蘭市中山路三段210號)；4月11日下午1時38分，在OK便利商店宜蘭東門店(宜蘭市聖後街106號)；4月11日下午2時至5時，在臺灣菸酒公司宜蘭營業所。4月11日下午5時59分，在馬桂爺爺(宜蘭市中華路41巷3號)。

4月12日上午9時45分，在7-11宜蘭校舍門市(宜蘭市校舍路25號)；4月12日上午10時4分，在萊爾富便利商店宜蘭陽明店(宜蘭市陽明二路78號)；4月12日上午10時7分，在萊爾富便利商店宜蘭好運店(宜蘭市校舍路161號)；4月12日上午10時32分，在萊爾富便利商店宜蘭宜兆店(宜蘭市復興路一段88-90號)；4月12日上午11時，在7-11健神門市(宜蘭市神農路二段8號)；4月12日上午11時20分，在7-11新復興門市(宜蘭市復興路二段49號)；4月12日上午11時34分，在萊爾富便利商店宜蘭宜中店(宜蘭市民族路396號)。4月12日中午12時3分，在全家便利商店宜蘭民族店(宜蘭市民族路281號)；4月12日下午1時15分，在OK便利商店宜蘭權新店(宜蘭市民權新路297號)；4月12日下午1時40分至5時，在臺灣菸酒公司宜蘭營業所。

4月13日上午9時，在喜互惠生鮮超市宜興店(宜蘭市宜興路一段273號)；4月13日上午10時38分，在花靜食早午餐(宜蘭市擺厘路14之15號)；4月13日下午5時40分，在OK便利商店宜蘭中福店(宜蘭市中山路五段339號)；4月13日下午5時53分，在啄木鳥國際事業股份有限公司宜蘭店(宜蘭市新生里中山路五段176號)；4月13日下午5時59分，在新月瘋企業社(宜蘭市中山路五段99號1樓)。

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