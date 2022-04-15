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曾經接觸確診記者！莊人祥：我快篩陰性

▲▼指揮中心4/15記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲曾接觸確診者，指揮中心發言人莊人祥今日快篩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

昨天新北市居家照護記者會有記者確診，指揮官陳時中、發言人莊人祥因為參與記者會，要自主健康監測，並於兩天內快篩，但今日仍出席指揮中心記者會。陳時中在記者會中出示自己快篩的結果，只有一條線，是陰性。而莊人祥則是在會後表示，「我也是快篩陰性。」

新北市政府昨日上午舉行新冠肺炎居家照護啟動記者會，會後驚爆一名媒體記者快篩陽性，昨日晚上PCR結果出爐，為陽性確診，Ct值14。而陳時中、發言人莊人祥都有參與記者會，指揮中心昨表示，兩人在現場距離該確診者有1.5公尺以上且均佩戴口罩，將進行7天自我健康監測，目前兩人身體狀況良好，而為求謹慎，期間若無相關症狀，也會在2日內進行快篩。

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▲▼曾經接觸確診記者，指揮官陳時中4/15出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

▲曾經接觸確診記者，陳時中出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼陳時中快篩結果一條線。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中快篩結果為陰性。（圖／指揮中心提供）

陳時中今日出席記者會主動提及此事，他說，新北記者會確診者和他與莊人祥距離尚遠，且全程佩戴口罩，所以屬於自主健康監測，「本來是考慮要不要開記者會，怕大家也擔心，特別把現場桌距挪開，距離比較寬，剛剛也才完成快篩只有一條線，請大家放心。」

陳時中現場亮出自己剛剛用完的快篩試劑，並且宣導快篩之後，不管是檢測棉棒、液體、試劑等都要放置夾鏈袋，陽性就要到醫院或衛生單位安排進一步檢測，陰性就可以當一般廢棄物包好，避免污染其他物品。

而記者會後詢問莊人祥，他表示自己也有快篩，「我也是快篩陰性。」

▲▼新北COVID-19居家照護全面啟動記者會。（圖／新北市政府提供）

▲陳時中、莊人祥昨日出席新北居家照護全面啟動記者會。（圖／新北市政府提供）

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