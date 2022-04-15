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中市衛生局長爆：快篩全被中央徵用　「5天就用完」...有錢買不到

▲▼市長盧秀燕和衛生局長曾梓展（下）在議會中回答議員關於疫情的質詢。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼市長盧秀燕和衛生局長曾梓展（下）在議會中回答議員關於疫情的質詢。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

今天本土確診病例突破1200人，台中市多名議員在議會上質詢市府防疫情況，衛生局長曾梓展認為，依照每天暴增的確診人數，很快就會破8千人，市面上快篩全被中央徵用，有錢也買不到，台中大約5天就會用完；市長盧秀燕被問到萬一被居家隔離怎麼辦？她說，還有三位副市長可代理，也可採取視訊會議，不會影響市政推動。

▲▼市長盧秀燕和衛生局長曾梓展（下）在議會中回答議員關於疫情的質詢。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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國內疫情升溫，本土確診個案暴增，台中市政府積極防疫，持續掌握疫調防堵疫情，盧秀燕上午在市議會第3屆第七次定期會上表示，只要大家確實落實，就能有效把風險降低，她以身作則完成三劑疫苗注射，呼籲大家也盡早完成三劑疫苗接種。

▲▼市長盧秀燕和衛生局長曾梓展（下）在議會中回答議員關於疫情的質詢。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員黃守達。（圖／黃守達提供）

市議員劉士州表示，北部有記者確診，足跡與縣市長足跡重疊，市府是否有因應措施，盧秀燕回說，「市府有一套防疫SOP！」防疫指揮官也有代理制度，台中市有三位副市長和各局處首長，像去年她開刀期間，就由副市長負責推動政務，去年三級防疫期間，也均採視訊會議，對於相關政務影響不大，市府已有固定流程，請大家放心。

▲▼市長盧秀燕和衛生局長曾梓展（下）在議會中回答議員關於疫情的質詢。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員黃馨慧。（圖／黃馨慧提供）

市議員江肇國、何文海說，目前快篩試劑一劑難求，且每劑要價300元，即使有錢也買不到，市府應盡速研擬因應辦法。

曾梓展表示，之前37880劑疫苗已用掉25542劑，目前剩下12338劑，市府本來已和亞培廠商訂三萬劑疫苗並預估這禮拜供貨，但因為中央徵調快篩試劑，現在市場上沒有多的快篩試劑。若中央不釋放出來的話，台中市的量很可能到這禮拜或到下禮拜就會用完。

▲▼市長盧秀燕和衛生局長曾梓展（下）在議會中回答議員關於疫情的質詢。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員林德宇。（圖／林德宇提供）

台中市目前存有的試劑分為兩種，一種為醫用的快篩試劑，一整盒內有20至25劑，現存有四萬四千多劑，二為家用快篩，一劑一包，目前存有七八千劑。目前現在全國試劑都在中央手上，各縣市都買不到，前幾天還有其他縣市和台中市借，中央還未公告地方政府可以申請領用快篩試劑，市府將盡力與中央爭取。

市議員黃守達說，不管是居家照護或加強版的防疫旅館，為的都是要做到輕重症的分流收治，避免醫療量能崩潰。新北市居家照護已啟動，昨天為止已經有150名確診民眾採行居家照護的模式，台中市預計何時啟動居家照護的計畫？

此外，輕重症分流，加強版的防疫旅館很重要，指揮中心要求各縣市至少都準備50間房的量能，希望以每1萬人口兩房作為目標，台中市有280萬人口，計算起來目標就是560間房，市府是否已做好準備？

曾梓展說，新北市的規劃是與中央一起試辦，中央目前僅開放新北跟桃園示範，台中市將確診個案的分流分成1.0、2.0、3.0版，1.0版是確診個案送到醫院，目前台中市量能足夠；2.0是無症狀、輕症的確診者可送到加強版集中檢疫所，3.0版才是採居家照護，目前仍規劃中未啟動。台中市隨時準備好可以啟動，模式會與新北市類似。

觀旅局長韓育琪回應，昨日已有一家業者願意成為台中市加強版的居家檢疫替代所（防疫旅館），現在正在進行細部的流程規劃，約有50間房。如果需要的話，應該5月份可以達到目標，會持續跟旅宿業者溝通協調。

曾梓展補充說，台中市的輕症居家在宅照護政策已做好相關準備，隨時可因應確診者需求啟動，全國有1200例12歲以下兒童確診，皆為輕症，多數為類似感冒的咳嗽、流鼻涕，只需藥物治療，尚無住院或併發肺炎的中重症個案。

市議員黃馨慧說，市府加碼現金，鼓勵民眾接種疫苗後，65歲以上民眾接種第三劑涵蓋率73.6%，超過全國平均數7成，顯見加碼現金有提高民眾接種意願，建議市府繼續鼓勵市民盡速接種疫苗。

曾梓展表示，提升疫苗涵蓋率已成為防疫關鍵，鼓勵政策有實質效果，個人認同政策向下延伸至中高齡，將視經費決定。

市議員林德宇表示，國小及幼兒園孩童因無法接種疫苗，因此市府維持教育部較嚴的舊版停課標準，國高中職因為學生已經完成第二劑接種，所以依照教育部新版停課標準辦理，既然停課措施都可以分齡辦理，學校畢業旅行及校外教學是否也能比照？

教育局長楊振昇回覆，因為疫情變化非常快，會等到4月30以後再對外發布相關訊息。

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