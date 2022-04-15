陳時中：全台6縣市列高風險區！確診破百萬「不是不可能」

▲指揮中心指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1209例本土個案，分佈19縣市。其中以新北市328例最多，其次依序為桃園市290例、花蓮縣146例、台北市140例等。除了北北基桃四縣市外，指揮中心指揮官陳時中也宣布，高雄、花蓮列入高風險區，且他也坦言，本土疫情高峰預估恐多達百萬人確診，「也不是完全不可能。」

中研院生醫所兼任研究員何美鄉在節目提到，台灣本土疫情的狀況，未來應該會介於新加坡跟日本之間，因為人口密度沒那麼高，預估會有10%，也就是一百萬人確診。而今天公布的本土確診分布縣市中，包括高雄、花蓮也被納入高風險區。陳時中則在疫情記者會上表示，破百萬人「不是完全不可能」但盡量把規模控制住，現在重點不在疫情規模，而在減災程度。

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指揮中心表示，今日新增之1209例本土病例，為548例男性、660例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月30日至4月15日，其中包含710例為無症狀感染。個案分佈為新北市(328例)，桃園市(290例)，花蓮縣(146例)，臺北市(140例)，高雄市(58例)，基隆市(48例)，宜蘭縣(40例)，臺中市(33例)，臺南市及臺東縣(各22例)，屏東縣(21例)，新竹市(18例)，苗栗縣(16例)，新竹縣(15例)，嘉義縣、雲林縣及彰化縣(各3例)，嘉義市(2例)，南投縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、31例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(12例)，澳大利亞(2例)，印尼、德國、英國、法國、日本及香港(各1例)移入，另55例調查中。入境日介於今年3月26日至4月14日。

指揮中心指出，今年4月14日公布之案30070境外移入病例，經疫調後改判為本土病例。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。