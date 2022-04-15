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剩7天！去健身房需打滿3劑　「他只打1劑疫苗」急問：哪裡可以預約

▲▼健身房，健身器材。（圖／pixabay）

▲越來越多民眾選擇到健身房運動。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

今（15）日國內新增1209例本土病例，指揮中心今日宣布，24個特定場所工作者需完成2劑疫苗接種，4/22起要完成第三劑追加劑接種，另參加進香團、旅行團以及健身房場所，也要求打滿3劑。消息一出，就有網友緊張喊，自己一劑疫苗都沒有打，「是不是只能準備解約了，年費損失只能自己吞」。

有網友在PTT發文，看到指揮中心公布，到健身房運動需打滿3劑疫苗，透露自己1劑都沒有打，「大家有準備好解約嗎，這樣年費損失是不是只能自己吞了？」另外同樣沒打疫苗的網友也發文，「要施打第3劑才能進入」，3劑都還沒打過的人怎麼辦，「救救我啊！」

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對此，許多網友不緊張，表示早就打滿3劑了，「很多有健身的早就乖乖打滿3劑，推特、IG都一堆曬小黃卡的」、「身體好的早就打滿了吧」、「還不快去打，不然自己家裡運動」、「趁這個機會各買一台回家練啊」、「我去的健身房早就貼公告『員工100%打兩劑』了」、「不會有人跟我搶器材了」。

不過也有未打滿的網友傻眼，「太扯了吧，健身房肯退費嗎」、「給7天的時間也太短」、「剩7天欸，來不及打滿怎辦」、「第三劑我還沒打，沒BNT要選哪牌啊」、「我才打1劑怎麼辦」、「真的很氣耶，看到這政策」、「打疫苗是人身自由權利耶，為什麼要強迫我打3劑」。不過，也有網友指出，根據指揮中心的公告，只有要求「工作人員」打滿3劑，並不是所有會員

▲▼指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心宣布4/22起強化第三劑接種規範。（圖／指揮中心提供）

24個特定場所工作者：高中以下學校及幼兒園、兒童課後安親班、社大、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業、游泳池、高中以下學校表演藝術類團隊練習、錄影節目帶播映場所、電子遊戲場、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所、會展場館，以及八大行業含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）、大型餐宴婚宴場所、美容美體業、職業訓練場所、托嬰中心、衛生福利多元預防社區式活動、衛生福利機構（社區型）、失智社區服務據點、親子館（托育資源中心）、民俗調理業。

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