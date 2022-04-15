高雄鳳山、前鎮小港初選民調出爐　邁盟、湧言會各有斬獲

▲民進黨公布高雄第九選區、第十選區初選民調結果。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步近逼，民進黨15日公布高雄市第九選區（鳳山）、第十選區（前鎮小港）初選民調結果，鳳山選區方面，現任議員林智鴻、陳慧文、張漢忠以及新人蘇致榮出線；前鎮小港方面，爭取連任的陳致中、鄭光峰、新人黃彥毓出線，唯一一位女性參選人黃雍琇則將以婦女保障名額獲得提名。

民進黨今天公布高雄市鳳山選區議員初選結果，林智鴻民調成績33.16％、張漢忠26.42％、陳慧文23%、蘇致榮15.56％，將獲得民進黨提名，而曾任民進黨立委林岱樺服務處主任的新人許易鼎僅獲得1.86％支持。

在高雄市前鎮小港選區方面，由於現任議員林瑩蓉不再選連任，爭取替補的新人競爭激烈，民調結果由陳致中30.74％、黃彥毓26.53％、鄭光峰25.8%出線，派系屬性為湧言會的黃雍琇因婦女保障名額將以6.96%獲得提名，而余宗熹僅獲得9.97％支持。

菊系色彩的「邁向高雄大聯盟」表示，繼民調首日大旗美選區林慧欣通過初選後，邁盟的鳳山區蘇致榮以及前鎮小港區的黃彥毓也順利通過初選。

蘇致榮與黃彥毓齊聲表示，非常感謝期間鄉親的愛戴與牽成，初選通過只是開始，接下來將會替民進黨爭取議會過半的關鍵席次，也希望接下來尚未初選的湯詠瑜、洪村銘以及陳慶鴻也能順利通過初選，讓邁向過半大聯盟名副其實，成為議會過半、高雄市長陳其邁連任的關鍵。