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迷糊女靈骨塔拜錯阿公「怕被跟回家」　殯葬業1句話解答

記者黃翊婷／綜合報導

祭拜祖先要是拜錯人該怎麼辦？台南一名網友在臉書PO文聲稱，女友清明節時跟著家人去靈骨塔拜拜，誤以為阿公的塔位在1樓，結果拜錯人，讓他很擔心，「拜錯祖先有關係嗎？需要注意什麼嗎？」文章公開後，很快就有殯葬業者留言解惑，其實沒有關係，「有禮貌是好事，我們做殯葬的，每天在拜的也都不是自己的親人。」

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO的女友清明祭祖卻拜錯人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，清明節時女友和家人一起去靈骨塔祭拜阿公，家人先去停車再到大廳擺供品，女友則先去塔位拜拜，「拜完後我女友出來看到她爸爸，她爸爸問，『妳去拜了嗎？」我女友回答，『有啊，拜了啊！』」

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然而，女友的爸爸一聽覺得很奇怪，於是追問，「妳怎麼那麼快，在3樓耶！不用排隊嗎？」女友卻回答，「不是在1樓嗎？我在1樓有看到阿公的名字，我就拜了啊。」

原PO事後得知這件事也覺得很傻眼，但擔心女友可能會被「其他人的祖先」跟回家，這才決定上網PO文求助，「拜錯祖先有關係嗎？需要注意什麼嗎？」

文章公開之後，網友們紛紛留言調侃，「沒關係啦，請1樓的阿公阿嬤幫忙轉達就好了」、「還好啦，我哥也拜錯過」。還有殯葬業者表示，「沒關係啦，有禮貌是好事。不會（被跟回家），我們做殯葬的，每天在拜的也都不是自己的親人」；另一名熱心網友也補充道，這就像打錯電話而已，如果還是感到不安，可以前往常去的大廟拜地藏王或土地公，請神明代為轉達歉意。

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