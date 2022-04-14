她4個月電費107元「被以為住的不是人」　內行2招只繳40元

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友13日在臉書PO出一張電費單，表示自己在外租屋，因為第一期帳單沒多少錢，累積4個月才繳了這一筆107元，一度還被懷疑屋子裡住的不是人。結果文章公開後，釣出更強的省電達人，家中3人一期電費竟然只要40元，祕訣就是電器用完拔插頭（冰箱除外）、衣服5天洗1次。

▲原PO的電費低到被以為屋子裡住的不是人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，目前已經在租屋處住了4個月，因為第一期帳單房東說沒有幾塊錢，所以累積了4個月才繳這一筆107元的電費，「我這樣的電費被以為裡面住的不是人，繼續保持」。

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其他網友看到電費單紛紛留言直呼誇張，「真的不住人也沒這麼少」、「不覺得進屋子都有點涼，還有點熱鬧嗎」。但也有人認為，原PO的電費之所以會這麼便宜，是因為有節電獎勵，其實不算很誇張。

原PO也在留言區大方分享個人的生活方式，首先她沒有在吹冷氣，也沒有使用冰箱，因為是自己一個人住，所以衣服都是手洗的，用電最多的就是電風扇，再來是手機充電和使用吹風機。

但最誇張的不是原PO，而是另一名女網友，她自稱家中有3個人，一期的電費卻只要40元，祕訣就是電器用完要拔插頭或關閉電源（冰箱除外），衣服5天洗1次，「現在危機意識還是要有！什麼都貴，能省則省。」

▼另一名女網友自稱，她一家3人一期的電費才40元。