　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

甜美長髮妹加LINE問住哪　她鬼扯「靠南投漁港」！下一句尷尬了

女網友碰到詐騙集團加LINE。（示意圖／pixabay）

▲女網友碰到詐騙集團加LINE。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

詐騙集團騙術層出不窮，令人不勝煩擾。一名女網友12日在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，自己遇到一名署名「唸茹」的詐騙集團人員加LINE，當時還故意開玩笑說自己住在「南投漁港」附近，沒想到，對方竟不加思索回答說自己也是，讓她感到相當無言。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己收到一名自稱是「唸茹」的詐騙集團人員的訊息，對方使用長髮妙齡女子的照片作為大頭照，主動向她打招呼，「你好啊，很高興認識你，我叫唸茹，請問你住哪啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友讀了訊息後假裝上當，試探性回覆道，「我住靠近南投漁港這。」豈料，「唸茹」竟模仿台灣人說話語氣開心回答，「真假，我也是！」氣氛瞬間變得尷尬不已，也讓原PO事後忍不住酸，「詐騙集團都不做功課的嗎？」

她遇詐騙瞎扯住「南投漁港」　正妹神回「5字」空氣秒凍結

▲女網友與詐騙集團的對話。（圖／翻攝自「爆廢公社」社團）

貼文曝光後，許多網友紛紛搞笑留言，「我住澎湖高鐵站附近」、「我住安平國家公園」、「好巧，我住南投捷運站附近」、「我住澎湖馬公高鐵站旁，現在要搭捷運去七美」、「我住在玉山機場旁」、「可以跟她約在蘭嶼高鐵站見面。」

延伸閱讀
早餐買漢堡蛋貴5元…老闆「這樣說」　她傻眼：根本坐地起價
點外送驚見女友母…她冷淡裝不認識　男心寒：對我可能有真心嗎？
4生肖獲「貴人指路」運途大開　高情商幫助你做事更順利

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
同場記者「晚間PCR確診」陳時中今沒快篩　指揮中心曝原因
快訊／威力彩「7.2億頭獎」獎號出爐！不想努力就看這次
《世間情》女星罹癌化療8次　突消失7天認「腹部異常」：嚇到噴
嚴懲！2刑警「翹班喝酒染疫」下場出爐
竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰：要我出去工作
徐小可不滿停課標準「開罵陳時中」　3孩子沒疫苗嗆：成天練肖話
中原大學傳「宿舍多人確診」！學生轟隱匿疫情　校方回應了
快訊／北市曝8確診足跡　麥當勞、饗饗、酒吧、K書中心
快訊／萬華分局2名警員確診　又傳1小隊長染疫
快訊／刑事局警政監「快篩陽性」　全面清查接觸者緊急自檢
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

媽祖繞境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友推爆：走過秒懂

同場記者確診！陳時中、莊人祥「2日內做快篩+7天自我健康監測」

崑大榮獲「遠見USR」首獎、楷模獎　中部以南唯一獲首獎私大

用布袋戲演出18禁！阮劇團合作偶戲大師楊輝　打造台版十日談

中原大學傳「宿舍多人確診」！學生揭內情轟隱匿　校方回應了

4100人份輝瑞口服藥下午抵台！5月前估再到貨10萬份

甜美長髮妹加LINE問住哪　她鬼扯「靠南投漁港」！下一句尷尬了

台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

不斷更新／全台341校停課名單曝光　明天花蓮全縣國中小預防性停課

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

媽祖繞境驚見「卡到陰」！老闆曝慘痛真相　網友推爆：走過秒懂

同場記者確診！陳時中、莊人祥「2日內做快篩+7天自我健康監測」

崑大榮獲「遠見USR」首獎、楷模獎　中部以南唯一獲首獎私大

用布袋戲演出18禁！阮劇團合作偶戲大師楊輝　打造台版十日談

中原大學傳「宿舍多人確診」！學生揭內情轟隱匿　校方回應了

4100人份輝瑞口服藥下午抵台！5月前估再到貨10萬份

甜美長髮妹加LINE問住哪　她鬼扯「靠南投漁港」！下一句尷尬了

台大坦承有學生確診「不公布細節」　採「這些措施」圍堵疫情

不斷更新／全台341校停課名單曝光　明天花蓮全縣國中小預防性停課

韓家軍拼復仇？美女發言人登記左楠初選　他力挺：美麗帶刺紅玫瑰

快訊／威力彩「7.2億頭獎」獎號出爐！不想努力就看這次

同場記者「晚上PCR確診」陳時中今天沒快篩　指揮中心曝原因

卡麥隆下周報到　餅總思考打教佈局

19歲校花女兒羞曝「單眼皮男神」　王彩樺糗不知他是誰

總是賴床、不斷滑手機代表你很焦慮！6個行為自我檢測中了幾個

桃園購物節「壓軸抽」好宅　簡姓、陳姓民眾是幸運得主

基隆警局開鍘！2刑警翹班「銀河小吃部染疫」毀警譽遭記過

導演要求吻戲激烈一點　陳學冬爆料：拍到我嘴都麻了！

愛你甘願放下自己　12星座面對愛情的真實模樣

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

生活熱門新聞

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

今本土增874例！分佈19縣市

自動大減薪來台　Google經理想交台男

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

快訊／桃園今天+70新增本土個案　市府下午說明

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

即／高雄+40！5大張確診足跡一次看

熱搜第2名「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異騎法曝

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

更多熱門

相關新聞

紅火蟻又來了！防治18年花費2.5億全打水漂

紅火蟻又來了！防治18年花費2.5億全打水漂

桃園紅火蟻防治逾18年，列管面積仍冠全台，除復興外都是熱區，藍營議員13日痛陳，前年才遭監察院點名改善，3月底又有大園余姓整地工人遭咬送命，市府5年編列2.5億卻不見成效都「打水漂」，農業局強調防治面積今年降至3.9萬公頃，且發生率降1.2％，會持續努力跨局處合作防治。

攔不住愛情！阿嬤的豬和野豬私奔　生12隻混血小豬

攔不住愛情！阿嬤的豬和野豬私奔　生12隻混血小豬

點外送驚見女友媽！她冷淡裝不認識...男心寒

點外送驚見女友媽！她冷淡裝不認識...男心寒

她4個月電費107元「被以為不是人」

她4個月電費107元「被以為不是人」

瞎扯「我住南投漁港」　正妹神回2字

瞎扯「我住南投漁港」　正妹神回2字

關鍵字：

周刊王南投漁港爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

本土狂燒！陳時中曝「最怕的1件事」

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

胸腔醫PO「X光整片白照」嘆：已經末期　見這1習慣搖頭

快訊／「本土狂飆874例」續創新高　境外增108例

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

即／徐榛蔚：花蓮全縣國中小明天預防性停課1天

今本土增874例！分佈19縣市

16歲女被俄軍性侵爆頭　當垃圾扔亂葬崗

不斷更新／「防疫保單」8張一次看！最高賠8萬　恐隨時停賣

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面