甜美長髮妹加LINE問住哪　她鬼扯「靠南投漁港」！下一句尷尬了

▲女網友碰到詐騙集團加LINE。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

詐騙集團騙術層出不窮，令人不勝煩擾。一名女網友12日在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，自己遇到一名署名「唸茹」的詐騙集團人員加LINE，當時還故意開玩笑說自己住在「南投漁港」附近，沒想到，對方竟不加思索回答說自己也是，讓她感到相當無言。

原PO日前在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己收到一名自稱是「唸茹」的詐騙集團人員的訊息，對方使用長髮妙齡女子的照片作為大頭照，主動向她打招呼，「你好啊，很高興認識你，我叫唸茹，請問你住哪啊？」

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女網友讀了訊息後假裝上當，試探性回覆道，「我住靠近南投漁港這。」豈料，「唸茹」竟模仿台灣人說話語氣開心回答，「真假，我也是！」氣氛瞬間變得尷尬不已，也讓原PO事後忍不住酸，「詐騙集團都不做功課的嗎？」

▲女網友與詐騙集團的對話。（圖／翻攝自「爆廢公社」社團）

貼文曝光後，許多網友紛紛搞笑留言，「我住澎湖高鐵站附近」、「我住安平國家公園」、「好巧，我住南投捷運站附近」、「我住澎湖馬公高鐵站旁，現在要搭捷運去七美」、「我住在玉山機場旁」、「可以跟她約在蘭嶼高鐵站見面。」

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