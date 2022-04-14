　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上表特被酸老土！逆襲美女笑「叫我老阿嬤都行」　高EQ秒圈粉

▲▼ 。（圖／翻攝自楊依依臉書）

▲逆襲上表特板被酸，爆乳美女回覆展現高EQ。（圖／翻攝自楊依依臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站12日報導《高中被單戀學長叫醜八怪　爆乳美女12年後「逆襲上表特板」！》有鄉民10日在PTT表特板分享多張爆乳美女照，意外釣出本尊直呼超開心。不過，就有人在照片和貼文底下酸，「我以為40歲」、「這種老阿嬤竟然被推爆」、「阿姨感超強。」對這些評論，本尊再次發文，展現高EQ被推爆。

爆乳美女楊依依日前被PO上表特板，傲人身材引來許多讚聲，卻也有人直酸穿著和年紀，「穿著蠻扣分的」、「點進IG很失望」、「穿著真的有點俗」、「腿、穿搭不太行」、「私服看起來好土……IG太真實了」、「沒看過照騙嗎」、「說真的純粹是因爲奶」、「很普啊，正在哪裡」、「我以為40歲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲楊依依被PO上表特板。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼楊依依說自己高中時被單戀學長叫醜八怪，如今上了表特板很開心。（圖／翻攝自爆廢公社、楊依依臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自楊依依臉書）

看到各種酸言酸語，本尊再次發文，開頭就自嘲，「這位阿姨到底是誰？就只是路人！」還附上一張穿著附中制服的自拍照，並做出高EQ回應，「說我像30、40、50歲，叫我阿姨、老阿嬤都沒關係」，因為她認為每個人都會老，如果拿別人年紀來開玩笑，就是推未來的自己入火坑。

▲▼楊依依。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲楊依依直言，拿別人年紀開玩笑，就是推未來的自己入火坑。（圖／翻攝自爆廢公社）

她直言，上表特板只是個契機，這次最開心的是，她看見自己內外在的變化，「以前也不想變老、不想被叫阿姨，但現在年齡對我來說不再是衰老，而是成長。」文末還滿滿正能量，「雖然長大我們得面對更多艱難的問題、現實的殘酷，但我們也學習、成長、磨練，變得更有能力面對！外表上透過運動、保養、打扮逆齡～心智上更活得越來越有希望和夢想！」

楊依依還在留言處表現幽默一面，讚嘆附中制服品質很好，「附中制服品質超好！15年了完全可以穿耶！（當時最小S號，現在多了12公斤竟然還穿得下）。」貼文一出，許多人不禁直讚，「有讀過書真的不一樣。有文筆有EQ又有E奶」、「很有EQ很有智慧的妹妹」、「雖然一開始一直發文，照片都是曬身材跟自拍真的是= =？不過妳的文字不得不說很有自信、很正面」、「EQ真的超高！」

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
快訊／桃園今+70！　本土個案暴增
柯文哲罵狗導火線就是他！　不忍了將「退出民眾黨」
LIVE／今確診上看千例　搶保單！今剩這5家能買
登熱搜第2「沈可婷」是誰？　撞死8單車飆仔！詭異一字型騎法曝
長榮家族「有心人士搞對立」？　張國煒：知道是誰就槍斃
快訊／台東今+23！進香團20人確診　5校停課2天
遺產全給他！張國煒：遺囑是爸爸寫的　我從頭到尾沒這個心
16歲正妹遭俄軍性侵「射爆後腦勺」　被當垃圾扔400多屍亂葬
快訊／立榮、星宇合併？　張國煒首現身回應了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台大農化系4確診！疑校友返校徹夜吃喝傳播「系館封閉1週」

不斷更新／桃園增6校停課　全台18縣市329校停課名單曝光

快訊／桃園今+70！本土個案暴增　鄭文燦下午記者會說明

9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮　求診網路名醫結果更慘

本土連日炸！兒童沒疫苗打家長怕　專家曝「這1動作」更重要

中正紀念堂轉型開放民間設計！5月公布徵圖辦法　重點在「去威權」

台大醫：兒童要打疫苗！憂疫情大流行恐近百幼童染疫亡

醫生從政、當網紅人數漸增　他疑不怕搞砸形象？網點1殘酷現實

3寶爸律師挺放寬停課！酸民火大開戰「只會嘴」　被1句話擊沉

她4個月電費107元「被以為住的不是人」　內行2招只繳40元

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

快訊／台大農化系4確診！疑校友返校徹夜吃喝傳播「系館封閉1週」

不斷更新／桃園增6校停課　全台18縣市329校停課名單曝光

快訊／桃園今+70！本土個案暴增　鄭文燦下午記者會說明

9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮　求診網路名醫結果更慘

本土連日炸！兒童沒疫苗打家長怕　專家曝「這1動作」更重要

中正紀念堂轉型開放民間設計！5月公布徵圖辦法　重點在「去威權」

台大醫：兒童要打疫苗！憂疫情大流行恐近百幼童染疫亡

醫生從政、當網紅人數漸增　他疑不怕搞砸形象？網點1殘酷現實

3寶爸律師挺放寬停課！酸民火大開戰「只會嘴」　被1句話擊沉

她4個月電費107元「被以為住的不是人」　內行2招只繳40元

紐約現Omicron兩個新型亞變種　傳播速度比BA.2快25%！確診狂飆

快訊／台大農化系4確診！疑校友返校徹夜吃喝傳播「系館封閉1週」

地表最受矚目爭產！長榮兄弟用「律師+黑道」互打...6年不往來

夾娃娃偷吃步　高雄男靠一支「電弧打火機」爽夾7公仔

不斷更新／桃園增6校停課　全台18縣市329校停課名單曝光

風・Luxury／G-SHOCK上攻10萬市場　內外更強悍、質感大升級

快訊／桃園今+70！本土個案暴增　鄭文燦下午記者會說明

9歲童「雞雞躲起來」讓爸媽好焦慮　求診網路名醫結果更慘

沒感覺？掃地機機器人猛吸肚肚「軟爛柴照睡」　最後反應笑噴千人

本土連日炸！兒童沒疫苗打家長怕　專家曝「這1動作」更重要

生活熱門新聞

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

估本周日增破千　醫預言未來光景

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

快訊／1圖看「鋒面雨帶到北部了」　越晚越冷

張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網分析驚呆

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

醫：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港

全台連下2天　下波有雨時間出爐

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

更多熱門

相關新聞

瞎扯「我住南投漁港」　正妹神回2字

瞎扯「我住南投漁港」　正妹神回2字

近年來詐騙集團盜用正妹照片加LINE騙錢的事件層出不窮，一名網友日前在網路上分享與詐騙集團的對話內容，並開玩笑表示自己住在「南投漁港」附近，沒想到對方竟然信了，還回答「真假，我也是」。這篇文章公開之後，吸引超過8100名網友按讚，大家紛紛留言反串，還有人調侃道，現在的詐騙集團竟然還學會台灣人回話的習慣用語「真假」這2個字。

早餐店點半熟蛋「多5元」！闆娘：因為半熟要顧

早餐店點半熟蛋「多5元」！闆娘：因為半熟要顧

女主播排排坐「天橋下」直播 桂林「網紅一條街」爆紅

女主播排排坐「天橋下」直播 桂林「網紅一條街」爆紅

學霸妹16歲上牛津大學！絕美臉蛋遭質疑身分造假

學霸妹16歲上牛津大學！絕美臉蛋遭質疑身分造假

本土飆744例！新北男「1劑疫苗都沒打」驚慌求解

本土飆744例！新北男「1劑疫苗都沒打」驚慌求解

關鍵字：

正妹美女爆乳PTT表特爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

鳳梨女友墾丁脫了！「飽滿半球」外露

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

估本周日增破千　醫預言未來光景

安珀赫德控遭強尼戴普用酒瓶強暴

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

自篩太貴　免費快篩劑全台據點一次看

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面