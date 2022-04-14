上表特被酸老土！逆襲美女笑「叫我老阿嬤都行」　高EQ秒圈粉

▲逆襲上表特板被酸，爆乳美女回覆展現高EQ。（圖／翻攝自楊依依臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站12日報導《高中被單戀學長叫醜八怪 爆乳美女12年後「逆襲上表特板」！》有鄉民10日在PTT表特板分享多張爆乳美女照，意外釣出本尊直呼超開心。不過，就有人在照片和貼文底下酸，「我以為40歲」、「這種老阿嬤竟然被推爆」、「阿姨感超強。」對這些評論，本尊再次發文，展現高EQ被推爆。

爆乳美女楊依依日前被PO上表特板，傲人身材引來許多讚聲，卻也有人直酸穿著和年紀，「穿著蠻扣分的」、「點進IG很失望」、「穿著真的有點俗」、「腿、穿搭不太行」、「私服看起來好土……IG太真實了」、「沒看過照騙嗎」、「說真的純粹是因爲奶」、「很普啊，正在哪裡」、「我以為40歲。」

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▲楊依依被PO上表特板。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼楊依依說自己高中時被單戀學長叫醜八怪，如今上了表特板很開心。（圖／翻攝自爆廢公社、楊依依臉書）

看到各種酸言酸語，本尊再次發文，開頭就自嘲，「這位阿姨到底是誰？就只是路人！」還附上一張穿著附中制服的自拍照，並做出高EQ回應，「說我像30、40、50歲，叫我阿姨、老阿嬤都沒關係」，因為她認為每個人都會老，如果拿別人年紀來開玩笑，就是推未來的自己入火坑。

▲楊依依直言，拿別人年紀開玩笑，就是推未來的自己入火坑。（圖／翻攝自爆廢公社）

她直言，上表特板只是個契機，這次最開心的是，她看見自己內外在的變化，「以前也不想變老、不想被叫阿姨，但現在年齡對我來說不再是衰老，而是成長。」文末還滿滿正能量，「雖然長大我們得面對更多艱難的問題、現實的殘酷，但我們也學習、成長、磨練，變得更有能力面對！外表上透過運動、保養、打扮逆齡～心智上更活得越來越有希望和夢想！」

楊依依還在留言處表現幽默一面，讚嘆附中制服品質很好，「附中制服品質超好！15年了完全可以穿耶！（當時最小S號，現在多了12公斤竟然還穿得下）。」貼文一出，許多人不禁直讚，「有讀過書真的不一樣。有文筆有EQ又有E奶」、「很有EQ很有智慧的妹妹」、「雖然一開始一直發文，照片都是曬身材跟自拍真的是= =？不過妳的文字不得不說很有自信、很正面」、「EQ真的超高！」