瞎扯「我住南投漁港」　正妹神回超台2字空氣秒安靜

記者黃翊婷／綜合報導

近年來詐騙集團盜用正妹照片加LINE騙錢的事件層出不窮，一名網友日前在網路上分享與詐騙集團的對話內容，並開玩笑表示自己住在「南投漁港」附近，沒想到對方竟然信了，還回答「真假，我也是」。這篇文章公開之後，吸引超過8100名網友按讚，大家紛紛留言反串，還有人調侃道，現在的詐騙集團竟然還學會台灣人回話的習慣用語「真假」這2個字。

▲原PO騙詐騙集團自己住在「南投漁港」附近。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」12日的文章中提到，莫名其妙收到自稱是「唸茹」的詐騙集團訊息，對方使用長髮正妹的照片當大頭照，一開口就說，「你好啊，很高興認識你，我叫唸茹，請問你住哪啊？」

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原PO沒有直接拆穿，而是回答「我住靠近南投漁港這（裡）」，沒想到對方還配合假裝驚訝道，「真假，我也是」，聊天氣氛瞬間變得超尷尬。事後原PO也忍不住吐槽，「詐騙集團都不做功課的嗎？」

文章公開後，吸引超過8100名網友按讚，並紛紛發揮創意留言反串，「我住在玉山機場旁」、「好巧，我住南投捷運站附近」、「我老家在恆春火車站附近」、「可以跟她約在蘭嶼高鐵站見面」、「我上次跟詐騙說住台中，台中每天都在下雪，詐騙竟然說自己也是台中人」。還有眼尖網友發現，現在的詐騙集團也不是完全沒做功課，至少有學到台灣人聊天的習慣用語「真假」這2個字。

其實除了上述的交友詐騙之外，近年受到新冠疫情影響，民眾待在家裡的時間變長，詐騙案件的數量也隨之增加。刑事局預防科偵查員魏愷嫻曾表示，假投資、解除分期付款也是詐騙集團常用的手法，他們甚至會結合時事堆出周邊商品，騙民眾購買，例如東京奧運聯名口罩等等，如果民眾接到可疑來電，可撥打110或者165反詐騙專線求助。